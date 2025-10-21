Háború :: 2025. október 21. 20:42 ::

J.D. Vance szerint a gázai tűzszüneti terv megvalósítása a vártnál is jobban alakul

A gázai tűzszüneti terv megvalósítása a vártnál is jobban alakul - jelentette ki kedden J.D. Vance amerikai alelnök azon a sajtótájékoztatóján, amelyet a dél-izraeli Kirjat Gat városban található Polgári-Katonai Koordinációs Központban rendeztek meg.

"Az izraeli kormány rendkívül együttműködő volt a gázai terv végrehajtásában" - mondta Vance, és kifejezte abbéli meggyőződését, hogy a béke tartósnak bizonyul majd. De figyelmeztetett, hogy amennyiben a Hamász nem lesz együttműködő, akkor "megsemmisítik".

Vance-en kívül Izraelben tartózkodnak Donald Trump amerikai elnök különmegbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner is. Utóbbiak hétfőn találkoztak Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. A keddi Kirjat Gat-i sajtótájékoztatón Witkoff is részt vett, és kijelentette, hogy az október 10-én életbe lépett tűzszünet teljesítése valóban "a vártnál is jobban sikerült", noha a héten még úgy tűnt, hogy többszöri megsértése miatt összeomlik.

Vance is találkozik még Netanjahuval és más tisztségviselőkkel, és várhatóan csütörtökig marad a régióban.

Az alelnök hangsúlyozta, hogy amerikai katonák nem vesznek részt a tervezett békefenntartásban a Gázai övezetben. "Jelenleg ott tartunk, hogy fel kell vázolnunk, milyen legyen ez a nemzetközi biztonsági erő" - mondta.

Beszélt arról a problémáról, hogy a Hamász meghalt túszai közül többnek a holtteste még mindig ismeretlen helyen van, és hogy ezt bonyolultsága miatt - bármennyire elkeserítő az izraeliek számára - nem lehet egyik napról a másikra megoldani, úgyhogy "még egy kis türelmet" kért. A holttestek között vannak olyanok, amelyekről tudják, hol van, de több ezer tonnányi törmelék alá szorult, más esetekben pedig nem lehet tudni, hol vannak - tette hozzá.

A Hamász kedden jelezte, hogy további két túsz holttestét készül átadni az esti órákban.

Az izraeli kormányfő hivatala közölte, hogy Hasszán Rasad vezérőrnagy, az egyiptomi hírszerzés vezetője kedden Jeruzsálembe utazott, hogy a tűzszüneti megállapodás végrehajtásáról tárgyaljon Netanjahuval és Witkoff-fal.

(MTI nyomán)