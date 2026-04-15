Anyaország :: 2026. április 15. 19:42 ::

Egyik kutya, másik eb: Orbán után Magyar is látogatásra hívta a gázai mészárost

Telefonbeszélgetést folytatott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel Magyar Péter szerdán, és ezen Budapestre invitálta az izraeli kormányfőt - jelentette az izraeli külügyminisztérium a honlapján.

Netanjahu először beszélt az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnökével. A külügyminisztérium fogalmazása szerint "meleg hangulatú", bemutatkozó beszélgetést folytattak, amelyen Magyar Péter kijelentette, hogy fenn kívánja tartani Magyarország és Izrael szoros kapcsolatát, és meghívta Benjámin Netanjahut, hogy vegyen részt Budapesten az 1956-os magyar forradalom hetvenedik évfordulójának megemlékezésén.

A közlés szerint Netanjahu üdvözölte szavait, elfogadta a meghívást, és meghívta Magyar Pétert egy jeruzsálemi találkozóra, melyen a két kormány tagjai folytatnak egymással megbeszélést.

Az izraeli miniszterelnök egyúttal kifejezte meggyőződését, hogy a leköszönő magyar kormányfővel, Orbán Viktorral kialakított meleg kapcsolatok Magyar Péter miniszterelnöki időszaka alatt is folytatódni fognak.

A két vezető megállapodott külügyminisztereik közeli találkozójában is, melyen megvitatják "Izrael és Magyarország szoros kapcsolatainak további erősítését".

(MTI)