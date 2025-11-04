Háború :: 2025. november 4. 09:17 ::

Több mint 80 drón megsemmisítéséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Nyolcvanöt ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében a légvédelem az éjszaka folyamán - közölte kedden az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb repülőgép típusú, pilóta nélküli repülő szerkezetet, szám szerint negyvenet a voronyezsi, húszat a Nyizsnyij Novgorod-i, tízet pedig a belgorodi régió felett semlegesítettek.

A baskírföldi Sztyerlitamakban robbanást okozott egy dróntámadás egy petrolkémiai üzemben, amelynek következtében a víztisztító üzem egy része összeomlott. Ragyij Habirov, a köztársaság vezetője szerint mindkét támadó repülő szerkezetet lelőtték, lehulló darabjaik személyi sérülést nem okoztak, a vállalat rendes üzemódban működik tovább.

Kazany, Nyizsnyekamszk, Szamara, Tambov, Volgograd, Penza, Szaratov és Ufa repterének forgalmát átmenetileg felfüggesztették.

A RIA Novosztyi keddre virradóra légi videófelvételeket tett közzé, amelyeken az látható, hogy egy földúton drónok végeznek két fegyvertelen civillel, akik közül az egyik fehér zászlót lenget. A hírügynökség szerint a felvételek Ukrajnában, az orosz hadsereg által ostromlott Harkov megyei Kupjanszk közelében, Petropavlivka községnél készültek, a repülő szerkezeteket pedig az ukrán fél vetette be.

(MTI)