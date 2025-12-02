Háború :: 2025. december 2. 14:10 ::

Orosz zászló lobog Pokrovszkban, de az ukránok szerint nem esett el a város

A Kreml hétfőn arról számolt be, hogy Oroszország elfoglalta Pokrovszkot és Vovcsanszkot – ami, ha megerősítést nyer, jelentős előretörés lenne. Ukrajna azonban „bombasztikus kijelentéseknek” nevezte a moszkvai állításokat, amelyek célja szerintük az, hogy befolyásolják a háború lezárásáról szóló tárgyalásokat – írja a horvát Index.

Az orosz bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy magas rangú amerikai és ukrán tisztviselők Floridában tárgyaltak a háború befejezésének lehetőségeiről, valamint egy nappal azelőtt, hogy Donald Trump különleges megbízottja, Steve Witkoff Moszkvában találkozna az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal.

Andrij Kovalenko, az ukrán dezinformációellenes központ vezetője arra figyelmeztetett, hogy Oroszország „a következő hetekben megpróbál majd nyomást gyakorolni a frontvonalon, és ezt bombasztikus kijelentésekkel fogja kísérni”. Szerinte Moszkva ezt „kizárólag a nyugati közönségnek szánja, valamint a diplomáciai tét emelése érdekében”, miközben új tárgyalások zajlanak az ukrajnai háború lezárásáról.





On Monday, Russian high command reported to Russian President Putin that the Ukrainian city of Pokrovsk in Donetsk Oblast has been fully captured by Russian… Russian soldiers walk freely through the center of Pokrovsk, with no signs of any resistance in the immediate proximity.On Monday, Russian high command reported to Russian President Putin that the Ukrainian city of Pokrovsk in Donetsk Oblast has been fully captured by Russian… pic.twitter.com/satCTUyjKE December 1, 2025

Kovalenko hozzátette, hogy „Vovcsanszk egy része továbbra is ukrán ellenőrzés alatt van”, Pokrovszkkal kapcsolatban azonban nem mondott semmit. Korábban az ukrán fegyveres erők azt közölték: „a nehéz helyzet ellenére” Pokrovszkban és környékén továbbra is tartják a védelmi vonalakat, és „feltartóztatják az ellenséges támadásokat”.

Bejelentették Putyin és Witkoff tárgyalásának időpontját

Kedd délután fogadja Vlagyimir Putyin orosz államfő Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját az ukrajnai rendezés ügyében – jelentette be Dimitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára, számolt be a TASZSZ.

„Witkoff úr Moszkvában lesz; ő a főtárgyalónk, és találkozik az elnökünkkel. Ezt megelőzően néhány hétig nagyon intenzív munkát folytattak az ukrán féllel, előkészítve Donald Trump rendezési tervének egy változatát” – mondta Peszkov.

(Index nyomán)