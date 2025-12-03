Háború, Migránsbűnözés :: 2025. december 3. 12:22 ::

Özönlenek a fiatal ukrán férfiak Lengyelországba - és egy részük bűnözéssel hálálja meg a befogadást

Csaknem 50 ezer ukrán állampolgár kért tartózkodási engedélyt Lengyelországban augusztus végétől, ez jelentős növekedést mutat a korábbi időszakhoz képest, amikor a 18-22 éves férfiak nem hagyhatták el legálisan Ukrajnát - közölte a Rzeczpospolita című lengyel napilap hatósági adatokat ismertetve.



Fotó: Jacobia Dahm / NBC News

Az év elején, januárban és februárban 16 000, a háború elől menekülő ukrán állampolgár kért Lengyelországban úgynevezett UKR státuszt, vagyis a munkavállalás, az iskolai képzés és a szociális juttatásokban való részesedés lehetőségével is járó tartózkodási engedélyt. Ezzel szemben augusztus 26-tól november 10-ig már 49 700 ukrán folyamodott ezért a státuszért.

2022 óta már több mint 2 millió ukrán állampolgár folyamodott Lengyelországban UKR státuszért, amely azonban november 12-re már csak 964 400 esetében volt aktív - idézte a lap a lengyel digitalizációs minisztérium adatait. A tartózkodási engedély akkor veszíti el érvényességét, ha az érintett több mint 30 napra elhagyja Lengyelországot. A visszatérés esetén azonban újból kérvényezhető.

Az új kérvényezők körében az utóbbi hónapokban 16,6 százalékról 17,4-re nőtt a 18 és 65 év közötti férfiak aránya. Augusztus 29. és november 24. között 121 ezer 18-22 éves ukrán férfi utazott be Lengyelországba, közülük 59 ezren visszatértek Ukrajnába. Így mintegy 62 ezer ukrán fiatalember maradhatott Lengyelországban, esetleg egy részük tovább utazhatott az Európai Unió más tagállamaiba - írta a Rzeczpospolita a lengyel határőrség adataira hivatkozva. Szakértőket idézve hozzátették: ez a fiatal ukrán férfiak első ilyen népes bevándorlási hulláma Lengyelországban.

A lap a Lengyel Közgazdasági Intézet (PIE) elemzéseit is idézte, melyek szerint a fiatal ukrán férfiaknak csak 39 százaléka vállal Lengyelországban munkát, és általában olyan környezetben dolgoznak, amely megnehezíti a nyelvi és a társadalmi integrációt.

Rendőrségi adatok szerint az idei év első felében ukránok tették ki a külföldi állampolgárságú bűnözők 60 százalékát Lengyelországban. Általában ittas állapotú autóvezetésről és különféle csalásokról, ezen belül kiberbűnözésről volt szó. A lap lengyel titkosszolgálati közleményekre is utalt, melyek szerint az ukrán állampolgárok egy részét az orosz hírszerzés toborozza, és beveti őket lengyelországi szabotázsakciókra is.

A fiatal korosztály "a leginkább hajlamos a kockázatos bűncselekményekre, de ez minden nemzetiségre vonatkozik, nem csak az ukránokra" - idézte a lap Tomasz Safjanski rendőrségi szakértőt. "Nem az érkezők száma a fontos, hanem az, hogy kik ők" - jelentette ki Safjanski, megjegyezve: ezt az újonnan érkező ukrán fiatalemberek esetében "hat hónap, talán egy év múlva tudjuk meg".

(MTI)