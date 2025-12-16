Háború :: 2025. december 16. 22:10 ::

Zelenszkij: sem de jure, sem de facto nem fogjuk elismerni orosz területnek a "mi Donbaszunkat"

Volodimir Zelenszkij szerint hamarosan végleges formát ölthet a háború befejezését célzó javaslat, amit az amerikai küldöttek a Kremlnek is bemutathatnak. Az elnök kijelentette: ha Oroszország ezt is elutasítja, akkor további fegyvereket, valamint Moszkvára kivetett újabb szankciókat kérnének az Egyesült Államoktól – írja a Guardian, melyet a Telex szemlézett.





Donbas remains the key sticking point as Moscow insists its annexations are non-negotiable and… Zelensky says Ukraine won’t accept any peace deal that “rewards Russian aggression,” rejecting proposals that would trade control of Donbas for new US “NATO-style” security guarantees.Donbas remains the key sticking point as Moscow insists its annexations are non-negotiable and… pic.twitter.com/oS0lkKl1Wx December 16, 2025

A kétnapos berlini tárgyalások után az amerikai tisztviselők kijelentették, hogy „90 százalékban” megoldották az Oroszország és Ukrajna közötti problémás kérdéseket, de a pozitív hangvétel ellenére nem világos, hogy a háború befejezése valóban közelebb került-e. Zelenszkij a WhatsAppon keresztül újságíróknak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy az amerikai kongresszus várhatóan szavazni fog az Ukrajnának felajánlott biztonsági garanciákról, hogy azok jogilag kötelező érvényűek legyenek. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok konzultációkat fog folytatni az oroszokkal a békejavaslatról, majd magas szintű találkozókra kerülhet sor, akár már a hétvégén.

Az ukrán és amerikai tárgyalók közötti fő vitapont továbbra is a területi kérdés. Donald Trump azt akarja, hogy Ukrajna adja fel a teljes Donbasz régiót, a még saját ellenőrzésük alatt álló területeket is, míg Ukrajna a jelenlegi kontaktvonalak befagyasztását szeretné. A Steve Witkoff elnöki megbízott és Jared Kushner vezette amerikai tárgyalócsoport kompromisszumos megoldást javasolt, amely szerint Ukrajna visszavonulna, Oroszország azonban nem nyomulna előre, és a Donbasz egy demilitarizált területé, úgynevezett „szabad gazdasági övezetté” válna.

„Öt dokumentumra számítunk. Néhány közülük a biztonsági garanciákra vonatkozik: jogilag kötelező érvényűek, vagyis az amerikai kongresszus szavazta meg és hagyta jóvá őket” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy a garanciák a NATO 5. cikkelyéhez lehetnek hasonlók. Az elnök egyértelművé tette, hogy a Donbasz sorsa kulcsfontosságú kérdés, és úgy látják, hogy az oroszok álláspontja változatlan ebben: ők az egész régiót el akarják szakítani Ukrajnától.

„Ők a mi Donbaszunkat akarják, de mi ezt nem adjuk át nekik. Az amerikaiak kompromisszumot akarnak találni, és egy szabad gazdasági zónát alakítanának ki. De még egyszer hangsúlyozni szeretném: a szabad gazdasági övezet nem jelenti azt, hogy a régió teljesen Oroszország irányítása alatt állna. Sem de jure, sem de facto nem fogjuk elismerni a Donbaszt – annak ideiglenesen megszállt részét – orosz területnek. Ez teljesen biztos” – jelentette ki Zelenszkij.

„Ha Putyin mindent elutasít, akkor pontosan azzal fogunk szembesülni, amit most a repülőgépen tapasztalunk – turbulenciával” – mondta az elnök, miután repülőgépe kedden Berlinből Hollandiába indult. „Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok szankciókkal fog nyomást gyakorolni, és több fegyvert fog biztosítani számunkra, ha Putyin mindent elutasít. Azt gondolom, hogy ez méltányos kérés lenne” – tette hozzá.





He’s not a fan of Trump’s ‘free economic zone’ either



Will he eventually be convinced by American diplomacy or Russian missiles? pic.twitter.com/JgiQglG9bM ‘Neither de jure or de facto will we recognize Donbass as Russian’ — ZelenskyHe’s not a fan of Trump’s ‘free economic zone’ eitherWill he eventually be convinced by American diplomacy or Russian missiles? https://t.co/d8QGPpFToW December 15, 2025

Az amerikai tisztviselők nem voltak hajlandók konkrét részleteket elárulni arról, hogy a lehetséges biztonsági garanciák mit tartalmaznának, és mi történne, ha Oroszország a békeegyezmény megkötése után is területeket próbálna elfoglalni. Azt azonban megerősítették, hogy az Egyesült Államok nem tervez katonai beavatkozást Ukrajnában. Ezzel szemben a Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és nyolc másik európai ország vezetői közös nyilatkozatban kijelentették, hogy a szövetségben részt vevő országok katonái „segíthetnek Ukrajna haderejének újjáépítésében, Ukrajna légterének biztosításában és a tengerek biztonságának megteremtésében, többek között Ukrajna területén végzett műveletekkel”.

Kedden a Kreml azt közölte, hogy nem látták még a biztonsági garanciákra vonatkozó javaslatok részleteit, újságcikkeket pedig nem fognak kommentálni. Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov azt mondta, elutasítják bármilyen külföldi haderő jelenlétét Ukrajnában, a katonai céljaik pedig továbbra is változatlanok. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette, hogy Oroszország semmi körülmények között sem fogja elfogadni, hogy NATO-országok katonái Ukrajnában működjenek. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e európai erők NATO-kereten kívüli bevetése Ukrajnában, így válaszolt: „Nem, nem és még egyszer nem.”