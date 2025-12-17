Háború :: 2025. december 17. 09:32 ::

Lavrov szerint Washington megígérte nekik, hogy Ukrajna lemond a területek egy részéről

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok megígérte Oroszországnak, hogy Ukrajna egy békemegállapodás keretében lemond területeinek egy részéről. A horvát index beszámolója szerint Lavrov kijelentette, hogy a Trump-kormányzat felismerte: „azokat a területeket, ahol oroszok éltek évszázadok óta, ismét Oroszország részévé kell tenni".





See the latest updates with us: pic.twitter.com/6xn0JWOFZY 🇷🇺🇺🇸🇺🇦 Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says the U.S. has “promised” Russia not to accept Ukraine into NATO and to “facilitate the transfer of territories.”See the latest updates with us: @visionergeo December 16, 2025

A külügyminiszter Donyeckre, Luhanszkra, Herszonra, Zaporizzsjára és a Krímre utalt: öt olyan régióra, amelyeket Vlagyimir Putyin 2022-ben annektált. Lavrov azután tette ezt a kijelentését, hogy az amerikai delegáció Berlinben tárgyalásokat folytatott ukrajnai és európai vezetőkkel egy lehetséges béketervről.

Elmondása szerint Vlagyimir Putyin követelte Ukrajna kivonulását a Donbasz még orosz katonai ellenőrzés alatt nem álló részeiből, amelyeket Donyeck és Luhanszk alkot.

Moszkva ragaszkodott továbbá Ukrajna NATO-csatlakozásának tilalmához is, és Lavrov azt állítja, hogy az Egyesült Államok ezt a követelést is megérti.

– Álláspontunk egyértelmű, a konfliktus gyökereit meg kell szüntetni. Ez magába foglalja a NATO-nak a határainkhoz közeledő keleti bővítése által Oroszország számára teremtett fenyegetéseket, valamint azon erőfeszítéseit, amelyekkel megpróbálják Ukrajnát a szövetségbe bevonni – fogalmazott.

Hozzátette, „jó, hogy az Egyesült Államok megértette ezt, egyértelműen kijelentették, hogy Ukrajna NATO-tagsága elfogadhatatlan”. A lap emlékeztet, hogy a berlini béketárgyalások előtt Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy hajlandó lemondani a NATO-tagságról az Egyesült Államok és Európa biztonsági garanciáiért cserébe.

Washington „platina” biztonsági garanciákra vonatkozó ajánlatának részletei még nem ismertek, de úgy vélik, hogy hasonlóak a NATO 5. cikkelyéből származó kötelezettségvállaláshoz. Ez azt jelenthetné, hogy az Egyesült Államok és Európa közvetlen katonai támogatást nyújtana Ukrajnának egy esetleges jövőbeli orosz támadás esetén. Amerikai tisztviselők azonban figyelmeztettek, hogy az ilyen garanciák „nem lesznek örökké az asztalon”, ami ultimátumként értelmezhető Zelenszkij számára, hogy fogadja el a feltételeket.

(Index nyomán)