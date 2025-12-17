Háború :: 2025. december 17. 07:28 ::

CNN-tudósító: nehéz helyzetben Zelenszkij, már az európaiak sem állnak a területi engedmények útjába

A CNN tudósítója, Fred Pleitgen Berlinbe utazott, hogy beszámoljon honfitársainak a német fővárosban tartott csúcstalálkozóról. Az órákig tartó tárgyalások után sikerült beszélnie az amerikai tárgyalódelegáció tagjaival, és engedélyt kapott arra, hogy megosszon néhány részletet az ott elhangzottakból, írja a Bild nyomán az Index.



Zelenszkij és Witkoff - két zsidó Berlinben, Kushnerrel együtt három, a többiekről nem is beszélve (fotó: Lisi Niesner / AP)

Az amerikai újságíró hangsúlyozta: amikor valaki Witkoff-fal és Kushnerrel tárgyal, valójában közvetlenül Donald Trump amerikai elnökkel egyeztet, mivel ők állnak a legközelebb az elnökhöz. Pleitgen forrásai a tárgyalócsoport vezető tagjai közül kerültek ki, akik részletes információkkal rendelkeznek a berlini találkozóról.

Az amerikai fél professzionálisnak ítélte a tárgyalások légkörét, és kifejezetten dicsérte Németország szerepét az európai partnerek közös nevezőre hozásában. A legnagyobb előrelépést állítólag a biztonsági garanciák terén sikerült elérni – az amerikaiak állítása szerint a problémák 90 százalékát már megoldották.

A legnehezebb pont változatlanul a területi kérdés marad. Az amerikai tárgyalók egyértelművé tették: ezt Ukrajnának és Oroszországnak egymás között kell rendeznie. Witkoff és Kushner úgynevezett „platina biztonsági garanciákról” beszélt, amelyeket Trump is jóváhagyott – ezek gyakorlatilag egyenlőek a NATO-garanciákkal, bár az ajánlat nem lesz sokáig érvényes.

Nehéz időszak vár Zelenszkijre

Pleitgen, aki jó rálátással bír a béketárgyalási folyamatokra, rendkívül nehéz jövőt jósol Zelenszkijnek. Mivel az európaiak jelezték, hogy nem állnak útjába a területi engedményeknek, most teljes egészében az ukrajnai elnök vállára nehezedik a döntés súlya.

Zelenszkij ezért igyekszik a lehető legerősebb biztonsági garanciákat kiharcolni, hogy legyen mit felmutatnia népének, mielőtt esetleg beleegyezne a vitatott donbászi területek átadásába az agresszornak.

A biztonsági garanciák, az újjáépítési segélyek és az EU-tagság segíthetné az elnököt abban, hogy elfogadtassa népével a fájdalmas megállapodást – de még így is rendkívül nehéz időszak vár rá.