Irán bele akarja rángatni Európát a háborúba - hazudja Izrael berlini nagykövete

Izrael berlini nagykövete azzal vádolta meg Iránt hétfőn, hogy bele akarja rángatni Európát a jelenlegi közel-keleti háborúba.

Ron Proszor a dpa német hírügynökségnek azt mondta: a gyaníthatóan iráni dróncsapás egy brit légibázis ellen egy európai uniós tagállam, Ciprus területén annak a jele, hogy Teherán európai országokat is be akar vonni a harcokba.

"Remélhetőleg Európa ezt látni fogja, és ennek megfelelően fog reagálni. A válaszról majd Európában fognak dönteni" - mondta a nagykövet.

Ron Proszor a dpa szerint a lisszaboni szerződés 42. cikkében foglalt kölcsönös segítségnyújtási klauzulára utalt, amelynek értelmében az Európai Unió tagállamai kötelesek támadás estén egymást segíteni.

A brit királyi légierő ciprusi Akrotiri légitámaszpontját vasárnap éjszaka érte dróncsapás. A ciprusi elnök és a brit védelmi minisztérium közlése szerint az esetnek nem volt áldozata, és csak csekély károk keletkeztek.

Izrael berlini nagykövete nyilatkozatában bírálta Európát amiatt, hogy túlságosan sokáig hagyatkoztak az Iránnal folytatott tárgyalásokra.

"A mollák rezsimje 47 éven keresztül tárgyalgatott Európával, felmondva nekik az Ezeregyéjszaka meséit, és gyakorlatilag az orránál fogva vezette a kontinenst" - fogalmazott.

(MTI)