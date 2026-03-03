Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) azt jelentette, hogy a légierő körülbelül száz repülőgépe több mint 250 bombát dobott le Teherán felett az iráni vezetők központjára.
A komplexumban célba vett épületek között volt Irán elnöki irodája, Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának székhelye, egy olyan épület, amelyet Irán "legmagasabb fóruma" használ találkozókra, valamint egy "iráni hadseregtisztek kiképzésére szolgáló intézmény" – közölte az izraeli hadsereg.
A közlemény szerint ez a komplexum Irán egyik legbiztonságosabb létesítménye, amelyben gyakran találkoztak a rezsim vezetői és biztonsági tisztviselői, és ahol többek között az iráni nukleáris programról, valamint - "természetesen" - az "Izrael elpusztításáról szóló tervről" tárgyaltak.
(Times of Israel - Telex nyomán)