Az izraeli hadsereg azt állítja, száz géppel bombázta az iráni vezetők központját

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) azt jelentette, hogy a légierő körülbelül száz repülőgépe több mint 250 bombát dobott le Teherán felett az iráni vezetők központjára.

A komplexumban célba vett épületek között volt Irán elnöki irodája, Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának székhelye, egy olyan épület, amelyet Irán "legmagasabb fóruma" használ találkozókra, valamint egy "iráni hadseregtisztek kiképzésére szolgáló intézmény" – közölte az izraeli hadsereg.

A közlemény szerint ez a komplexum Irán egyik legbiztonságosabb létesítménye, amelyben gyakran találkoztak a rezsim vezetői és biztonsági tisztviselői, és ahol többek között az iráni nukleáris programról, valamint - "természetesen" - az "Izrael elpusztításáról szóló tervről" tárgyaltak.