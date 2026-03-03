Háború :: 2026. március 3. 20:14 ::

A szumi Bobilivka és a zaporizzsjai Veszeljanka elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a Szumi megyei Bobilivka és a Zaporizzsja megyei Veszeljanka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A TASZSZ katonai forrásokra azt írta, hogy az ukrán hadsereg Bobilivka környékéről tartotta tűz alatt az oroszországi kurszki régió Rilszki és Homutovkai járását.

A hadijelentés szerint a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1290 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több repülőteret, amelyekről csapásmérő drónokat indítottak, valamint az ukrán hadiipart kiszolgáló energetikai és kikötői létesítményeket, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, egy Bohdana 155 milliméteres önjáró löveget, 12 irányított légibombát, továbbá 136 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Zaporizzsja megyei Enerhodarban egy civilt repesz sebesített meg.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete kedden közölte, hogy az elmúlt egy hét folyamán 22 civil vesztette életét ukrán csapások következtében.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy Jekatyerinburgban meghiúsított egy merényletet, amelyet egy 41 éves orosz állampolgár az ukrán titkosszolgálatok megbízásából készült elkövetni egy hadiipari vállalat egyik vezetője ellen. A gyanúsított életét vesztette, amikor az őrizetbe vételére irányuló kísérlet közben az ukrán kurátor távirányítással működésbe hozta az egyik nála lévő robbanószerkezetet. A helyszínen találtak egy másik pokolgépet is, amelyet egy powerbank burkába építettek be.

(MTI)