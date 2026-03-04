Háború :: 2026. március 4. 14:25 ::

Elhalasztották Ali Hamenei szertartásos temetését

Iránban elhalasztották az izraeli légitámadásban megölt Ali Hamenei ajatollah legfelső vallási és politikai vezető szerda estére tervezett szertartásos temetését, a döntést az állami televízióban azzal indokolták, hogy sokkal többen jelezték részvételüket a szertartáson, mint ahány emberre számítottak, és ez szervezési problémákat okozott.

A közlemény szerint a temetés új időpontját később közlik.

A Taszním iráni hírügynökség Mohszen Mahmúdira, a teheráni városvezetés egyik tisztségviselőjére hivatkozva azt közölte, a halasztást logisztikai szempontok indokolták, egyebek között az, hogy sokan jelezték távolabbi tartományokból is: részt akarnak venni az eseményen.

Hamenei 86 évesen, az Irán elleni izraeli-amerikai támadás első napján légitámadásban halt meg, és az iszlám hagyományok szerint a halottakat az elhalálozást követő három napon belül el kell temetni.

A tervek szerint Hameneit szülővárosában, Meshedben helyezik végső nyugalomra.

Közben az iráni állami média legújabb közlése szerint legkevesebb 1045 halálos áldozata van az ország elleni támadássorozatnak. Az állami televízió a reggeli órákban robbanásokról számolt be Teherán területéről, a Taszním hírügynökség pedig úgy tudja, támadás ért több más régiót is.

(MTI)