Izrael rakétatámadásokat hajtott végre Iránban és Libanonban, és rakéta- és dróntámadások érték a saját területén

Izrael több hullámban rakétatámadásokat hajtott végre Iránban és Libanonban szerdán, miközben rakéta- és dróntámadások érték a saját területén - derül ki az izraeli hadsereg közléseiből.

A hadsereg bejelentette, hogy a légierő egyik F-35-ös vadászgépe lelőtt egy iráni harci repülőgépet Teherán felett. A közlés szerint ez "az első eset a világon, hogy egy F-35-ös személyzettel ellátott harci gépet semmisít meg".

"A légierő több mint ötezer lövedéket dobott le Iránra a hadművelet szombati kezdete óta, és tovább mélyíti légi fölényét Irán-szerte, különös tekintettel a teheráni térségre" - mondta a katonai szóvivő.

Az izraeli légierő Bejrútban az Irán-barát Hezbollah libanoni fegyveres szervezet infrastruktúráját támadta, miután az arab nyelvű szóvivő evakuálásra, a célpontoktól legalább háromszáz méteres eltávolodásra szólította fel Dahije negyed lakosait a várható támadás előtt.

A hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Edri felhívta Dél-Libanon lakosait, hogy hagyják el otthonaikat, és költözzenek a Lítáni folyótól északra. Kedden két izraeli katona közepes sebesüléseket szenvedett a Hezbollah páncéltörő rakétatüzében Dél-Libanonban.

Iránból és Libanonból szerdán több hullámban érkeztek rakéták és drónok Izrael területére, és a háború ötödik napján először egyszerre is támadott kora délután Libanonból a Hezbollah és az iráni hadsereg.

A támadások nyomán az ország északkeleti csücskében, Metullában megrongálódott két ház és több autó, és elfogórakéta-törmelék hullott Jeruzsálemre, kárt téve számos parkoló járműben. A mentőszolgálatnak nincs tudomása sebesültekről.

Jiszráel Kac "védelmi" miniszter azt közölte a hadsereg hírszerzési főosztályának vezetőinél tett látogatásán, hogy az Irán elleni műveletet eredetileg 2026 közepére tervezték, "de a fejlemények és a körülmények miatt szükségessé vált mindent februárra előrehozni".

"Már a rendkívül sikeres, A nép oroszlánként fedőnevű hadművelet után is világos volt - és ezt mondtam is -, hogy nem az előző háborút kell megvívni, hanem a következőre kell felkészülni" - Mondta Kac.

Az izraeli egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy csütörtökön egy mentő repülőjárat Athénból Izraelbe szállít mintegy száz vezető orvost és nyolcvan ápolót, valamint további egészségügyieket. Még mindig több mint ezeregyszáz egészségügyi dolgozó tartózkodik külföldön.

Csütörtökön, a purimi ünnep után, az iskolarendszer újra működni kezd Izraelben távoktatással. A következő napokban az értelmes tanulás elmélyítésén, a pedagógiai rutinok erősítésén és a diákokkal való oktatási kapcsolaton lesz a hangsúly. A jövő hétről a honvédelmi parancsnokság szombat este megjelenő utasításainak függvényében fognak dönteni.

(MTI nyomán)