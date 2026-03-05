Háború :: 2026. március 5. 20:18 ::

Újabb csapásokat mért az izraeli hadsereg Iránra és Libanonra

Csütörtök délután is több légiriadó volt Izraelben, miközben a hadsereg bejelentette, hogy légiereje újabb csapásokat mért Iránra és Libanonban a Hezbollahra.

Izrael számos térségében több alkalommal megszólaltak a légvédelmi szirénák, amelyek Iránból, valamint Libanonból indított rakétákra és drónokra figyelmeztettek. A támadások után több helyen a lelőtt rakéták lehullott maradványait találták meg, de az izraeli mentőszolgálat, a Magen David Adom szerint nem érkezett bejelentés sérültekről.

Az izraeli hadsereg közlése szerint az Irán elleni hadművelet múlt szombati kezdete óta a légierő több száz indítóállást támadott, és több mint háromszáz ballisztikusrakéta-indítót semmisített meg Iránban. Már 113 támadást hajtottak végre az iráni rezsim infrastruktúrája ellen is Nyugat- és Közép-Iránban. A harci repülőgépek több tucat olyan célpontot támadtak, ahonnan az elmúlt napokban rakétákat indítottak Izrael felé.

A beszámoló szerint a háború kezdete óta tizenkét támadási hullám érte Teheránt. A csütörtöki, tizenkettedik hullámban mintegy kilencven harci repülőgép vett részt, amelyek körülbelül negyven célpontot támadtak mintegy kétszáz lövedékkel.

A célpontok között voltak az iráni biztonsági erők, valamint a Basij nevű félkatonai tömegszervezet parancsnoki központjai és fegyverraktárai is. A támadások célja az iráni rezsim biztonsági és katonai infrastruktúrájának további meggyengítése volt Teheránban és más térségekben.

Az izraeli légierő tankerrepülőgépei eddig mintegy ötszázötven légi utántöltést hajtottak végre, és körülbelül kétezerkétszázhetven tonna üzemanyagot adtak át a harci repülőgépeknek. Ez több mint a fele annak a mennyiségnek, amelyet júniusban összesen felhasználtak.

A légierő egyik magas rangú tisztje csütörtökön azt mondta: reméli, hogy néhány napon belül Izrael visszatérhet a szinte normális élethez, akkor is, ha tovább tart a háború. Szerinte ehhez légifölényre és az iráni föld-föld rakétarendszer megbénítására van szükség.

A tavaly júniusi "12 napos háború" során világossá vált, hogy ilyen komplex fenyegetést nem lehet 12 nap alatt véglegesen felszámolni, csak ideiglenes megoldást lehet elérni - tette hozzá a nyilatkozó.

Elmondta, hogy a légierő már akkor elkezdte előkészíteni a következő hadműveletet. "Komoly előkészítést igényelt, hogy a repülőgépek most négyszer annyi bevetést hajtsanak végre, mint akkor. Vannak pilóták, akik naponta háromszor repültek Iránba - ez őrület, ehhez fiziológiai felkészülés és megfelelő háttér kell" - mondta.

Az izraeli katonai közigazgatás bejelentette, hogy pénteken nem nyitják meg az imádkozók előtt a jeruzsálemi Templom-hegyet, az ottani al-Aksza mecsetet, az iszlám böjti hónap, a ramadán második pénteki imáján.

A közlemény szerint az iráni rakétatámadások miatt "Jeruzsálem óvárosának valamennyi szent helye - köztük a Siratófal, az al-Aksza mecset és a Szent Sír-bazilika is zárva marad, és semmilyen vallás hívei nem léphetnek be".

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellátogatott a légierő egyik bázisára, ahol amerikai katonákkal is beszélt. "További csapásokat mérünk az iráni terrorrezsim célpontjaira, és fellépünk a libanoni terrorszervezetek ellen is. Az amerikai hadsereg és az izraeli hadsereg együttműködése történelmi jelentőségű. Szeretnék ismét köszönetet mondani barátomnak, Donald Trump elnöknek az együttműködésért Izrael és az Egyesült Államok között. Együtt folytatjuk - és együtt elérjük céljainkat, Isten segítségével" - mondta Netanjahu csütörtökön.

(MTI nyomán)