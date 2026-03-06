Háború :: 2026. március 6. 11:51 ::

Folytatódnak az intenzív izraeli bombázások Irán és Libanon fővárosában

Folytatódtak pénteken is az intenzív izraeli bombázások Irán és Libanon fővárosában, az Egyesült Államok pedig megsemmisített egy iráni drónhordozó hajót.

Az izraeli hadsereg azt közölte péntek reggel, hogy "átfogó légicsapásokat" indított Teheránban. Szemtanúk szerint robbanások rázták meg Kermánsáh város környékét is, ahol több rakétatámaszpont is található. Az izraeli hadsereg közlése szerint már sikerült megsemmisíteni Irán légvédelmének és rakétakilövőinek nagy részét.

Bejrút déli városrészei ellen is folytatódtak a légicsapások. Az izraeli hadsereg csütörtök este a libanoni főváros elhagyására biztatta az embereket. Tömegek indultak útnak, az autóutakon dugók alakultak ki.

Az amerikai hadsereg péntek reggel közölte: csapást mértek egy iráni drónhordozó hajóra. A közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) felvételeket tett közzé a lángoló drónhordozóról, amely egy átalakított konténerhajó 180 méter hosszú felszállópályával drónok számára.

Brad Cooper, a CENTCOM vezetője arról is tájékoztatott, hogy hajnalban B-2-es lopakodó nehézbombázó repülőgépekkel támadtak föld alatti ballisztikusrakéta-kilövőket Iránban. Csapást mértek továbbá Irán űrhadászati parancsnokságára is.

Tel-Avivban iráni rakétatámadás miatt lépett működésbe az izraeli légvédelem, a városban reggel robbanások sora hallatszott.

Péntek hajnalban több épületet értek iráni csapások Bahreinben a belügyminisztérium tájékoztatása szerint. Két lakóházban és egy szállodában keletkeztek károk a fővárosban, Manámában. Egy helyen tűz ütött ki. A támadásoknak nem voltak halálos áldozatai.

A katari védelmi minisztérium azt jelentette, hogy hajnalban elfogtak egy drónt, amely az al-Udeid amerikai légitámaszpontot vette célba.

Szaúd-Arábia három ballisztikus rakétát fogott el és semmisített meg. A rakéták célpontja a Rijádtól délre fekvő Szultán herceg légibázis volt, ahol amerikai csapatok állomásoznak - közölte a szaúdi védelmi minisztérium.

Kuvaitban is működésbe lépett a légvédelem rakéták és drónok támadása miatt.

Brad Cooper tájékoztatása szerint már 12 országot értek iráni csapások.

"Ez a 12 ország most egyáltalán nem örül, és mi nagyon szívesen együttműködünk minden olyan szövetségessel, aki csatlakozni akar hozzánk" - fogalmazott az amerikai parancsnok.

(MTI)