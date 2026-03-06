Háború :: 2026. március 6. 13:04 ::

Az olasz külügyminiszter szerint a háború hat-hét hétig tarthat

Nehéz jóslatokba bocsátkozni, de ez a konfliktus legalább hat-hét hétig eltarthat, nehéz napok várhatók - jelentette ki Antonio Tajani olasz külügyminiszter egy pénteki interjúban. Az olasz diplomácia vezetője hangoztatta, hogy már a konfliktus első napján látható volt, hogy nem gyors háborúról van szó.

"Nehéz jóslatokba bocsátkozni, de ez a háború legalább hat-hét hétig eltarthat, az iráni hadseregnek még elég fegyvere van az ellenállásra, így támadásaiknak nem lesz gyorsan vége, még nehéz napok várhatók" - jelentette ki Tajani, aki a Sky TG24 hírtelevízióban beszélt az Egyesült Államok és Izrael által a hét végén Irán ellen indított hadművelet következményeiről.

Tajani úgy vélte, Donald Trump amerikai elnök talán túl optimistán ítélte meg a háború gyors kimenetelét, mivel a jelenlegi helyzet nem hasonlítható az Iránnal szemben tavaly júliusban indított katonai művelethez, amely tizenkét napig tartott.

A külügyminiszter megjegyezte, hogy Irán évek óta a "nemzetközi jog határain kívül mozgott". Hangoztatta, hogy nem szabad alábecsülni a konfliktussal együtt járó veszélyeket, amelyek között a terrorizmust és migrációt emelte ki.

Megerősítette, hogy mostanáig az Egyesült Államok nem kérte Olaszországtól az ország területén található támaszpontok használatát, még logisztikai célokra sem.

Tajani elfogadhatatlannak és spekulációnak nevezte, hogy az energiaárak máris emelkedtek, és szankciók bevezetését kezdeményezte a helyzetet kihasználó olaszországi szolgáltatókkal szemben.

Kizárta annak a lehetőségét, hogy Olaszország ismét felvegye a gazdasági kapcsolatot Oroszországgal a gázellátás biztosítása érdekében.

Ami a többi európai ország álláspontját illeti, az olasz diplomácia vezetőhje politikai döntésnek nevezte Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök elhatárolódását az amerikai-izraeli hadművelettől, hangoztatva, hogy Sanchez nem viseli szívén az euroatlanti kapcsolatokat. "Olaszország sem akar háborút, de ugyanezt lehet másképpen is mondani" - jelentette ki Tajani.

Hozzátette, Franciaország egyrészt törvénytelennek nevezte az iráni háborút, ugyanakkor az USA rendelkezésére bocsátotta támaszpontjait, amivel "tisztára mosta lelkiismeretét".

Tajani bejelentette, hogy addig nem zárják be Teheránban az olasz nagykövetséget, amíg olasz állampolgárok vannak veszélyben. Elmondta, hogy a péntekre virradó éjszaka ötven olaszt menekítettek ki az iráni fővárosból.

Hangoztatta, hogy továbbra is a közel-keleti térségben tartózkodó százezer olasz segítésén dolgoznak.

(MTI)