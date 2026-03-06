Háború :: 2026. március 6. 22:28 ::

Libanonban is sikeresen mészárolnak a zsidók

Sokan meghaltak Libanonban pénteken izraeli légicsapásokban - közölték a libanoni hatóságok.

Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint egy támadásban kilencen haltak meg, és tizenheten sebesültek meg az ország keleti részén fekvő Nabi-Sítben.

A főváros, Bejrút ellen intézett támadásokban legkevesebb két embert halt meg, és hárman megsebesültek a hatóságok közlése szerint. Az NNA állami hírügynökség szerint támadás érte az ország déli részén fekvő Madzsal Samszt is, itt kilencen haltak meg. Az áldozatok valamennyien egy család tagjai voltak, közöttük nők és gyermekek.

Biztonsági illetékesek közlése szerint támadás érte az ENSZ Ideiglenes Libanoni Erőjének (UNIFIL) egyik állását is, a támadás következtében voltak veszteségek. Részleteket péntek este nem lehetett tudni, az ENSZ megfigyelő missziója nem adott ki közleményt.

A libanoni egészségügyi minisztérium korábban közölte, hogy a konfliktus legutóbbi kiszélesedése óta több mint kétszázan haltak meg Libanonban.

(MTI nyomán)