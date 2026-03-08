Háború, Külföld :: 2026. március 8. 10:58 ::

Teheránban is gyilkoltak az agresszorok

Az Egyesült Államok és Izrael éjszaka négy olajraktárat és egy logisztikai központot támadott Teheránban és környékén - közölte vasárnap egy iráni tisztviselő. Négy ember lelte halálát a támadásban.

Az öt létesítmény megrongálódott, de a tüzet "ellenőrzés alatt tartják" - számolt be az állami televízióban Keramat Vejszkarami, a nemzeti kőolajtermék-forgalmazó vállalat vezetője. Hozzátette, hogy a támadásban négy alkalmazott meghalt.

A cégvezető azt is közölte, hogy Irán "elegendő" üzemanyag-tartalékot tart országszerte raktárakban.

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítói szerint az olajraktárakat ért támadások miatt keletkezett tűz füstje éjszaka elborította az iráni főváros égboltját, és még kora reggel is fekete füst borult Teheránra.

(MTI nyomán)