2026. március 8. 16:08

Öt frontszakaszról jelentett előrenyomulást az orosz védelmi minisztérium

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni az orosz fegyvereres erők az elmúlt nap folyamán - közölte a moszkvai védelmi minisztérium vasárnap.

A hadijelentés szerint a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel csapásmérő drónok felkészítésének és indításának több helyszínét, valamint lőszer- és műszaki raktárakat, három harckocsit és 22 egyéb páncélozott harcjárművet, egy-egy amerikai HIMARS és MLRS, valamint egy ukrán Vilha sorozatvetőt, egy önjáró és egy vontatott 155 milliméteres löveget, hét irányított légibombát, HIMARS sorozatvetők 13 rakétáját, továbbá 180 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Zaporizzsja megyei Pologiban egy házaspár életét vesztette, hatéves fiuk súlyosan megsebesült, amikor személyautójukat csapás érte. Az ugyanebben a régióban lévő Vaszilivkában egy nő életét vesztette, további tíz civil pedig megsérült egy lakóházat ért találat következtében.

A Belgorod megyei Grafovkában egy nő a saját házában sebesült meg, két férfi pedig egy személyautóban. Belgorod város és környékének energetikai infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett.

A Krasznodari területen lévő Armavirben 700 négyzetméteren tűz ütött ki egy olajbázison, amit 120 ember bevetésével oltottak el.

(MTI)