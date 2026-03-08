Háború, Külföld :: 2026. március 8. 17:49 ::

Az Arab Liga is Irán ellen hergel a zsidó terrorállam helyett

Felelőtlennek nevezte vasárnap az Arab Liga (AL) főtitkára, Ahmed Abul Geit a szervezet több tagállama elleni iráni támadásokat, és felszólította Teheránt: tegye jóvá ezt "az óriási stratégiai hibát".

Február 28-án az amerikai és izraeli erők megtámadták Iránt, amely Izrael és az amerikai létesítményeket befogadó öbölmenti államokra is válaszcsapásokat mért.

Az iráni légicsapások "felelőtlen politikáról" tanúskodnak, és semmilyen ürüggyel vagy mentséggel nem lehet őket indokolni" - jelentette ki Abul Geit, aki videókonferencián szólalt fel az arab országok Kairóban tartott külügyminiszteri tanácskozásán.

A közel-keleti háború kilencedik napján az AL főtitkára bírálta, hogy az öbölmenti országoknak a békére irányuló erőfeszítéseit "áruló drónokkal és rakétákkal jutalmazzák".

Az arab országok nem résztvevői a háborúnak, nem kívánták a kirobbantását és világosan közölték: nem járulnak hozzá, hogy a területüket vagy a légterüket katonai műveletekhez használják - tette hozzá.

Több arab ország - közöttük Omán, amely az Egyesült Államok és Irán között az iráni atomprogramról folytatott legutóbbi tárgyalások közvetítője -, valamint Katar és Egyiptom "komoly, őszinte és kitartó erőfeszítéseket fejtett ki, hogy megkíméljék a térség egészét, benne Iránt a háború pusztításától" - szögezte le a főtitkár.

(MTI nyomán)