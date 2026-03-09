Háború :: 2026. március 9. 11:02 ::

Újabb rakéta- és dróntámadások voltak Izrael és Irán, valamint Izrael és a Hezbollah között

Újabb kölcsönös rakéta- és dróntámadások voltak Izrael és Irán, valamint Izrael és az Irán-barát Hezbollah libanoni síita szervezet között éjszaka és hétfő reggel - jelentette az izraeli hadsereg hétfőn

A második hete tartó konfliktusban az éjszaka Iránból indított rakéták egy részét Izraelben elfogták, a légvédelem működése során keletkezett repeszek pedig Hadera térségében lehullottak. Sebesültekről vagy anyagi kárról nem tett jelentést a rendőrség. A helyszínen tűzszerészek vizsgálták a becsapódást.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy légicsapást hajtott végre az iráni Iszfahánban egy olyan parancsnoki központ ellen, amelyet az iráni belbiztonsági erők, a Forradalmi Gárda és a Baszidzs milícia használt, valamint nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták indítóállásait is támadták Irán területén.

Bejrútban Izrael ismét csapást mért a déli Dahíja negyedre, a Hezbollah központjára, ahol az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Edrai előzőleg ismét felszólította a lakókat a terület elhagyására.

Az izraeli mentőszolgálat, a Magen David Adom szerint az északi térség elleni hétfői iráni rakétatámadások nem okoztak közvetlen találatot vagy sebesülést. Éjszaka huszonegy olyan embert láttak el, akik a menedékhelyek felé sietve megsérültek, vagy pánikrohamot kaptak.

A háború kezdete óta Izraelben száznegyvennyolc ember sebesült meg rakétatámadások következtében, további négyszázhetvenöten pedig a védett helyiségek felé tartva sérültek meg. Nyolc ember közlekedési balesetet szenvedett, amikor sziréna idején félreállt az úton, negyvennyolc embert pedig szorongásos roham miatt kellett ellátni.

Joáv Kis oktatási miniszter ismertette az iskolák és óvodák fokozatos újranyitásának tervét. Az intézmények szerdától megnyílhatnak azokban a térségekben, amelyeket a polgári védelem alacsonyabb kockázatúnak minősít, de a végső döntést a helyi önkormányzatok hozzák meg.

Az izraeli hadsereg azt is közölte, hogy nagyszabású hadgyakorlatot hajtott végre a Golán-fennsíkon, és ebben a tömeges sebesüléssel járó rakétabecsapódás utáni mentési műveleteket és a települések elleni beszivárgási kísérletek kezelését gyakorolták. A gyakorlat célja az északi határ térségében működő erők felkészültségének javítása volt.

Tel-Avivban a hét elején bejelentették, hogy várhatóan kedden Izraelbe érkezik Donald Trump amerikai elnök két küldötte, Steve Witkoff és Jared Kushner, akik Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel is tárgyalnak.

(MTI)