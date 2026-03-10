Háború :: 2026. március 10. 21:26 ::

Amerikai hírszerzés: Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost

Irán aknákat kezdett el telepíteni a Hormuzi-szorosban, a világ legfontosabb energetikai csomópontjába, ahol a globális olajkínálat egyötöde halad át békeidőben, írja a CNN az amerikai hírszerzésből származó információkra hivatkozva.



Az aknázás még nem széleskörű, az elmúlt napokban néhány tucatot telepítettek, de mivel Irán kis hajóinak és aknarakóinak a 80-90 százaléka még használható, adott esetben akár több száz aknát is telepíthetnek a vízbe.

A szorost részben ellenőrző Forradalmi Gárda akár "akadálypályát" is képes építeni a szoroson az aknarakó hajókból, robbanóanyagokkal megrakott csónakokból és a partra telepített rakétákból.

A szorost a háború kezdetén lezárták, és a Forradalmi Gárda már többször figyelmeztetett, hogy ha egy hajó át akar kelni, arra tüzet nyitnak.

Frissítés: Forradalmi Gárda: a háború végéig fogják blokkolni a Hormuzi-szorost



Irán a háború végéig nem fogja engedni az olajszállítmányokat az Egyesült Államok, illetve Izrael szövetségeseinek, blokkolva a Hormuzi-szorost - jelentette ki kedden az iráni Forradalmi Gárda szóvivője.

"Az iráni fegyveres erők egyelőre nem fogják engedni, hogy akár csak egy liter olajat is exportáljanak a régióból az ellenségnek, illetve partnereinek" - hangsúlyozta Ali Mohammad Naini, akit a Tasznim helyi hírügynökség idézett.

"Erőfeszítéseikkel, hogy az olaj és a gáz árát csökkentsék vagy ellenőrizzék, csak átmeneti sikert érhetnek el, kudarcot fognak vallani" - vélekedett Naini. A kereskedelem - mint fogalmazott - háborús viszonyok között a biztonságtól függ.

A háború következtében erősen korlátozott a hajóforgalom a fontos kereskedelmi útvonalon, amelyen békeidőben a világ olajszállítmányainak nagyjából ötöde halad keresztül. Az amerikai-izraeli csapások és az iráni válaszcsapások kezdete óta több támadás is ért tankereket a Hormuzi-szorosban. Az olajár a bizonytalanság következtében meghaladta a 100 dolláros hordónkénti árat. Miután azonban Donald Trump amerikai elnök hétfőn kilátásba helyezte a katonai művelet gyors lezárását, az olajár csökkent.

A Forradalmi Gárda ugyanakkor kedden közölte, hogy Trump egyoldalú bejelentése ostobaság. "Mi vagyunk azok, akik meghatározzák majd, hogy ez a háború mikor ér véget" - hangoztatta az iráni elithadsereg.

Hétfőn este a Forradalmi Gárda felszólította az országokat, hogy utasítsák ki Izrael és az Egyesült Államok nagyköveteit területükről, hogy ezzel lehetővé tegyék hajóik számára az átkelést a tengerszoroson.

Hajózási adatok szerint egy szupertanker kelt át hétfőn a szoroson, fedélzetén kétmillió hordó iráni olajjal. A Lloyd's List Intelligence elemzőcég és a Kpler árupiaci tanácsadó cég szerint a Guyana zászlója alatt hajózó, Cuma nevű, amerikai szankciós listán szereplő tankerről van szó, amely Kína irányába indult. Legalább további öt olajszállító hajó indult Ázsia felé a térségből a háború február 28-i kitörése óta.