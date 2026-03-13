Háború :: 2026. március 13. 17:55 ::

Iráni hírtelevízió: kormánypárti tüntetésen szedett halálos áldozatot egy légicsapás Teheránban

Légicsapás érte pénteken Teheránban a kormány mellett kiálló többezres tüntetést, a Press TV iráni hírtelevízió szerint egy nő életét vesztette.

Az iráni állami televízió tájékoztatása szerint több robbanást lehetett hallani a főváros központjából, "kis távolságra" az ugyanakkor zajló, a teheráni vezetés és a palesztinok melletti gyűléstől, amelyre hírügynökségek szerint több ezren mentek el.

A televízió, illetve a Press TV légicsapásokról számolt be, a főváros hatóságai azonban egyelőre nem közölték a robbanások okát.

Helyszíni beszámolók szerint mentőegységek érkeztek a területre, amelynek közelében egyébként több kormányzati épület is található.

Az iráni média korábban közzétett képsorai szerint a gyűlésen megjelent Golámhosszein Mohszen Ezsei, a legfelsőbb bíróság elnöke és Ali Laridzsáni, a legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára is, aki a támadásokról azt mondta, azok csupán az ellenség elkeseredettségét jelentik.

"Donald Trump nem elég okos ahhoz, hogy megértse, az iráni egy bátor, erős, elszánt nemzet; minél nagyobb a nyomás rajta, annál elszántabbá válik" - jelentette ki.

A Jeruzsálem-nap alkalmából utcára vonuló emberek a gyűlésen - a Taszním iráni hírügynökség beszámolója szerint - Izrael-és Amerika-ellenes szlogeneket skandáltak és hűséget esküdtek Irán új vezetőjének, Modzstaba Hameneinek.

Maszúd Pezeskján államfő már korábban arra kérte az embereket, hogy az Iránt sújtó amerikai-izraeli támadások ellenére vegyenek részt az eseményen, csütörtöki, az X-en közzétett üzenetében pedig hangsúlyozta: az iráni népnek most "mindennél nagyobb számban kell az utcára vonulnia, hogy csalódást okozzon Izraelnek", amely egyébként a háború kezdete óta a kormány elleni lázadásra biztatja a síita államban élőket.

Az 1979-es iráni iszlám forradalom nyomán bevezetett Jeruzsálem-nap Kelet-Jeruzsálem az 1967-es hatnapos háború nyomán kezdődött izraeli elfoglalására emlékezik, és rendszerint a ramadán böjti hónap utolsó péntekén tartják.

(MTI)