Háború :: 2026. március 13. 19:14 ::

Zavarokat okozott a mobilinternetes korlátozás Moszkvában

Egy tömeges és hat csoportos csapást mért az orosz hadsereg egy hét alatt ukrán hadiüzemekre, katonai célokra használt üzemanyag- és energiaellátási, közlekedési és repülőtéri infrastrukturális létesítményekre, nagy hatótávolságú csapásmérő drónok gyártásának, tárolásának és indításra való előkészítésének helyszíneire, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és a külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca a támadásokat az oroszországi orosz polgári célpontok elleni "terrortámadásokra" adott válasznak nevezte.

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, két települést elfoglalva, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 9145 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a március 7. és 13. közötti időszakban megsemmisített vagy eltalált haditechnikai eszközök között sorolt fel még kilenc harckocsit és 147 egyéb páncélozott harcjárművet, egy Szu-27-es harci repülőgépet, egy Mi-8-as helikoptert, két Storm Shadow manőverező robotrepülőgépet, hét sorozatvetőt - köztük egy-egy amerikai HIMARS és MLRS, valamint két cseh Vampire típusút -, 30 irányított légibombát, 33 HIMARS-rakétát, továbbá 2650 repülőgéptípusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást, valamint sebesülteket. Egyebek között tűz alá került Enerhodar is. Vlagyimir Putyin elnök az orosz biztonsági tanács állandó tagjaival megvitatta a kritikus fontosságú létesítmények védelmét.

A Kommerszant című lap távközlési piaci forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Moszkvában a szolgáltatók elkezdtek mobilinternetes "fehér listákat" üzemeltetni. Ezek olyan állami, szociális, egészségügyi és közlekedési intézmények felsorolását tartalmazzák, amelyek a mobil online szolgáltatások biztonsági okokból való letiltása idején is elérhetők.

Az orosz főváros egyes kerületeiben március 6. óta fennakadások tapasztalhatók a mobilinternet és a távközlés terén. A szakértők szerint a moszkvai üzleti szféra öt nap alatt felhalmozódott összkárát 3-5 milliárd rubelre (8,6-21,5 milliárd forintra) becsülik, a leállások leginkább a futárszolgálatokat, a taxivállalatokat, a carsharing-szolgáltatókat és a kiskereskedelmi vállalkozásokat sújtják.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökség szerint kijelentette, hogy az orosz elnöki hivatal vezetékes kapcsolatot használ a munkavégzéshez. Az államfő sajtótitkára így válaszolt arra a kérdésre, hogy a moszkvai belvárosban bevezetett kommunikációs korlátozások hatással voltak-e Kreml és az elnök tevékenységére.

(MTI)