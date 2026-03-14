2026. március 14. 09:27

A "béke elnöke" most arról papol, hogy iráni erőket semmisítettek meg a Harg-szigeten

Az amerikai egységek több katonai célpontot semmisítettek meg az Iránhoz tartozó Harg-szigeten - jelentette be péntek este Donald Trump, és iráni olajinfrastruktúra elleni támadásokat helyezett kilátásba, amennyiben Teherán nem engedi át a hajókat a Hormuzi-szoroson.

Trump a Truth Social közösségi médiában tett bejelentése szerint az Egyesült Államok közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) "a közel-keleti térség történetének egyik leghatalmasabb bombázását" indította a Perzsa-öbölben fekvő sziget ellen, amelyen egyébként az iráni nyersolaj-export mintegy 90 százaléka megy keresztül.

"Irán semmit nem képes megvédeni, amit meg akarunk támadni" - tette hozzá az elnök, egyúttal megismételte azt is, hogy a síita állam soha nem tehet szert nukleáris fegyverekre, és nem jelenthet fenyegetést egyetlen térségre - beleértve az Egyesült Államokat és a közel-keleti régiót - sem.

Hozzátette: az olajinfrastruktúra ellen egyelőre nem intéztek támadást, azonban ez azonnal megváltozik, ha Irán akadályozza a szabad hajózást a Hormuzi-szoroson keresztül.

Egy másik bejegyzésében az elnök kijelentette, Irán "le van győzve és tárgyalni akar", ám hozzátette: nincs olyan alku, amely elfogadható lenne.

A Fársz iráni hírügynökség mindeközben azt jelentette, több mint 15 robbanás történt Harg szigetén az amerikai támadás során. A hírügynökség tudomása szerint a támadásokban a légvédelem, egy haditengerészeti támaszpont és repülőtéri létesítmények voltak érintettek, az olajinfrastruktúra azonban nem sérült.

Teherán ugyanakkor elutasította Trump azon kijelentését, amely szerint Washington megsemmisítette volna az ország haditengerészetét és légierejét, Mohammed Akbarzadeh, az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik parancsnoka pedig rámutatott arra, hogy amennyiben így lenne, Irán nem tudná lezárva tartani a Hormuzi-szorost.

(MTI)