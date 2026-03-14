Háború, Külföld :: 2026. március 14. 21:54 ::

Tizenöten meghaltak egy Iszfahán elleni légicsapásban

Legkevesebb tizenöt ember meghalt, amikor rakéta csapódott be egy gyárba az Irán középső részén fekvő Iszfahánban.

A fűtőtesteket és hűtőket előállító gyárban munkások dolgoztak a becsapódás idején - jelentette a Fars hírügynökség.

Az iráni állami televízió szombat este bejelentette, hogy Teherán újabb rakétasortüzet zúdított Izraelre, de részletetek nem közölt.

A kuvaiti polgári légiforgalmi hatóságok szerint szombat este több drón vette célba a kuvaitvárosi nemzetközi repülőteret, amelyek a megfigyelő radarrendszert találták el. A támadásban senki sem sebesült meg.

Az észak-iraki Erbílben található Lanaz kőolajfinomítóban dróntámadás következtében tűz ütött ki, a munkát az oltás befejezéséig felfüggesztették - közölték Kurdisztán autonóm régió illetékesei.

(MTI)