Háború :: 2026. március 16. 16:07 ::

Valószínűleg elhalasztják Trump kínai látogatását

A Fehér Ház valószínűleg elhalasztja Donald Trump elnök Kínába tervezett hivatalos látogatását az iráni konfliktus miatt - közölte az elnöki hivatal szóvivője hétfőn.

Karoline Leavitt a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a kínai látogatás "nem került veszélybe", ugyanakkor "nagyon valószínű", hogy elhalasztják, és az új dátumot hamarosan bejelentik.

Elmondta, hogy Trump elnök továbbra is várakozással tekint az utazás elé, de jelenleg az iráni katonai művelet "további sikereinek biztosítását" tekinti elsődleges felelősségnek.

Karoline Leavitt megerősítette, hogy az elnök az elmúlt napokban sok ország képviselőjével egyeztetett a Hormuzi-szoros közlekedésének biztosításáról. "Beszélve európai szövetségesekkel és öböl menti arab partnerekkel arra ösztönözte őket, hogy tegyenek többet a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében. Különösen NATO-szövetségeseinknek kellene többet tenniük" - fogalmazott a Fehér Ház sajtótitkára.

Donald Trump vasárnap este újságírók előtt hét országot említett, amelyeket arra kér, hogy vegyenek részt az iráni partok közelében haladó tengerszoros biztonságának garantálása érdekében kezdeményezett közös tevékenységben. Az elnök egyben megismételte kritikáját Nagy-Britannia felé, amely a katonai konfliktus kezdetén elutasította, hogy segítséget nyújtson az Egyesült Államoknak a támadó művelethez.

(MTI)