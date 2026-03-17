Háború, LMBTQP+ :: 2026. március 17. 08:20 ::

A legújabb háborús szappanopera: Hamenei fia homokos, Trumpék pedig nem tudják abbahagyni a röhögést

Donald Trump amerikai elnököt a New York Post beszámolója szerint a múlt héten meglepte egy hírszerzési tájékoztatás, amely szerint az iráni új legfelsőbb vezető, Modzstaba Hamenei valószínűleg homokos, így Ali Hamenei alkalmatlannak tartotta őt az Iszlám Köztársaság vezetésére. A források szerint Trump nem tudta leplezni meglepettségét, és hangosan felnevetett, amikor ismertették vele az információt.



Bizonyíték nincs, csak "megbízható források" - és az amerikai sajtó (fotó: Reuters)

Az információ közlésekor a helyiségben tartózkodók közül többen mulatságosnak találták az értesülést, és csatlakoztak az elnök reakciójához, míg egy magas rangú hírszerzési tisztviselő „napok óta nem tudta abbahagyni a nevetést” — mondta egy, a tájékoztatást ismerő személy.

Az információt két hírszerzési tisztviselő és egy, a Fehér Házhoz közel álló forrás ismertette, mindhármuk szerint az elsőre valószínűtlennek tűnő információt az amerikai hírszerző szervek hitelesnek tekintik, nem dezinformációnak, amelynek célja a 56 éves Hamenei lejáratása lenne.

Két forrás azt állította, hogy a hírszerzési adatok szerint Modzstaba Hamenei hosszú távú szexuális kapcsolatban állt gyermekkori tanítójával, akivel még abból az időből ismerik egymást, amikor apja mellett „a kulisszák mögötti hatalomként” működött. Egy harmadik forrás szerint a szexuális kapcsolat egy olyan személlyel volt, aki korábban a Hamenei családnak dolgozott.

Az egyik forrás azt is közölte, hogy Modzstaba Hamenei „agresszív” közeledéseket tett az őt ápoló férfiak felé, feltehetően erős gyógyszeres kezelés alatt.

Bár az amerikai hírszerzésnek nincs bizonyítéka az állításokról, a források szerint az információ megbízható, egyikük szerint „a kormány egyik legjobban védett forrásából származik”. „Az, hogy ez az információ a legmagasabb szintekre is eljutott, azt mutatja, hogy van benne bizalom” – mondta egy másik forrás.

A források szerint az új iráni legfelsőbb vezető feltételezett szexuális orientációjáról már legalább 2024 májusa óta suttogtak Iránban, amikor egy helikopter-balesetben meghalt az akkori elnök, Ebrahim Raisi, akit sokan Ali Hamenei utódjának tartottak.

Modzstaba Hamenei magánéletének egyes elemei korábban is napvilágra kerültek: egyes információk szerint korábban az Egyesült Királyságban kezelték impotencia miatt, bár az okokat nem részletezték, „viszonylag későn”, körülbelül 30 éves korában házasodott meg, és több londoni kezelés után született gyermeke.

Egyes beszámolók szerint Ali Hamenei részben fia „magánéleti problémái” miatt keresett más utódot.

Iránban a homoszexuális kapcsolat illegális, ugyanakkor a hatóságok engedélyezik a nemváltoztató műtéteket, amelyeket egyes beszámolók szerint homokos férfiakra nyomásként alkalmaznak a büntetések elkerülése érdekében. A szodómia halálbüntetéssel sújtható a 93 milliós országban, és korábban előfordult, hogy fajtalankodókat nyilvánosan kivégeztek elrettentés céljából.