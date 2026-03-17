Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát - jelentette be kedden az izraeli "védelmi" miniszter, Jiszráel Kac.
Irán részéről egyelőre nem érkezett megerősítés.
Izraeli tisztviselők a Reuters hírügynökségnek elmondták, Laridzsáni az egyik célpontja volt az izraeli hadsereg által hétfő este Irán egész területén végrehajtott támadásoknak.
Ha halálát megerősítik, ő a legmagasabb rangú iráni tisztviselő, akit megöltek a háború első napján elhunyt legfőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah után.
Az izraeli hadsereg bejelentette azt is, hogy légicsapásban megölték Golámreza Szulejmanit, a Forradalmi Gárdához köthető Baszidzs milícia vezetőjét. A hadsereg közleménye szerint a Baszidzs "része volt a terrorista iráni rezsim fegyveres apparátusának".
Frissítés: kézzel írt üzenet jelent meg Laridzsáni X-fiókján
Kézzel írt üzenetet tettek közzé Ali Laridzsáni X-fiókján nem sokkal azután, hogy az izraeli hadsereg hivatalosan is beszámolt a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának megöléséről.
A bejegyzés az iráni haditengerészet azon tagjainak állít emléket, akik a közelmúltbeli amerikai támadásban vesztették életüket, és akiknek temetését kedden tartják.
Az üzenetben Laridzsáni hangsúlyozta: az elesett katonák emléke örökre az iráni nép szívében él, mártírhaláluk pedig hosszú időre megszilárdítja az ország fegyveres erőinek alapjait. A bejegyzés végén arra kéri Allahot, hogy a legmagasabb katonai rangot adományozza az elesett tengerészeknek.
(MTI nyomán)