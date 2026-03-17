Háború :: 2026. március 17. 12:30 ::

Izraeli miniszter: légicsapásban megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát - jelentette be kedden az izraeli "védelmi" miniszter, Jiszráel Kac.

Irán részéről egyelőre nem érkezett megerősítés.



BREAKING: Israeli media report an overnight airstrike in Tehran targeted senior Iranian official Ali Larijani & he is killed. IDF Chief Lt. Gen. Eyal Zamir said the strikes achieved "significant eliminations," impacting the ongoing. Official confirmation from Iran awaited.

Izraeli tisztviselők a Reuters hírügynökségnek elmondták, Laridzsáni az egyik célpontja volt az izraeli hadsereg által hétfő este Irán egész területén végrehajtott támadásoknak.

Ha halálát megerősítik, ő a legmagasabb rangú iráni tisztviselő, akit megöltek a háború első napján elhunyt legfőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah után.

Az izraeli hadsereg bejelentette azt is, hogy légicsapásban megölték Golámreza Szulejmanit, a Forradalmi Gárdához köthető Baszidzs milícia vezetőjét. A hadsereg közleménye szerint a Baszidzs "része volt a terrorista iráni rezsim fegyveres apparátusának".





Frissítés: kézzel írt üzenet jelent meg Laridzsáni X-fiókján

Kézzel írt üzenetet tettek közzé Ali Laridzsáni X-fiókján nem sokkal azután, hogy az izraeli hadsereg hivatalosan is beszámolt a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának megöléséről.

A bejegyzés az iráni haditengerészet azon tagjainak állít emléket, akik a közelmúltbeli amerikai támadásban vesztették életüket, és akiknek temetését kedden tartják.

Az üzenetben Laridzsáni hangsúlyozta: az elesett katonák emléke örökre az iráni nép szívében él, mártírhaláluk pedig hosszú időre megszilárdítja az ország fegyveres erőinek alapjait. A bejegyzés végén arra kéri Allahot, hogy a legmagasabb katonai rangot adományozza az elesett tengerészeknek.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY March 17, 2026

(MTI nyomán)