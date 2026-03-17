Háború :: 2026. március 17. 18:33 ::

A "legyőzött" Irán több hullámban indított rakétákat Izrael ellen

Irán több hullámban indított rakétákat Izrael ellen kedd délután, a perzsa állam elleni háború tizennyolcadik napján - jelentette az izraeli hadsereg.

Két kazettás rakéta jelentős anyagi pusztítást okozott több helyen a közép-izraeli térségben. Jeruzsálem környékén a lezuhant elfogó rakéta maradványai miatt tűz tört ki, és károkat jelentettek Holonból, Or Jehudából, Tel-Avivból és Risón Lecijónból is.

A hadsereg közölte, hogy kedden támadta a Hezbollah bejrúti parancsnokságait. A hadsereg szóvivője közölte, hogy csapást mértek három rakétaindító állásra is. Ezek célja a kedd estére ígért, várhatóan nagy erejű Hezbollah-rakétatámadás megzavarása volt.

Izrael "védelmi" minisztere, Jiszrael Kac ellátogatott a Tel-Nof légibázisra. "Önök azt bizonyítják, hogy az izraeli légierő a legjobb a világon. Ezúttal módszeresen dolgozunk, már évtizedekre szóló biztonságot értünk el. Ha az iráni nép megdönti a rezsimet, az százötven százalékos eredmény lesz" - mondta Kac a katonáknak.

(MTI nyomán)