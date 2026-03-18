Háború :: 2026. március 18. 15:22 ::

Globális válság kialakulására figyelmeztetett a német és a francia külügyminiszter

Az iráni konfliktus nyomán kialakult feszültség csökkentését sürgette szerdán Johann Wadephul német és Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter, figyelmeztetve, hogy a helyzet súlyosbodása esetén globális válság is kialakulhat.

A tárcavezetők Berlinben tartott közös sajtótájékoztatóján Wadephul úgy vélte, a február 28-án kirobbant harcok "nem pusztán a régiót, hanem az egész világot a legsúlyosabb válságba taszíthatják", rámutatva az ellátási láncok akadozására, amely a többi között Afrikát élelmiszerválsággal fenyegeti.

Figyelmeztetett arra is, hogy a harcok nyomán újabb migrációhullám indulhat el.

Aláhúzta, hogy Németország üdvözölné a rendszerváltozást Iránban, azonban úgy vélte, azt nem lehet külföldről, katonai eszközökkel elérni. "Egyszerűen úgy gondolom, a változásnak az országon belülről kell jönnie, és szerencsére vannak is erre utaló jelek" - szögezte le, hozzátéve, hogy a berlini kormány kapcsolatban van az iráni ellenzékkel.

Hangsúlyozta: légicsapásokkal nem lehet rendezett átmenetet elérni, sem demokratikus jogállamot kiépíteni, példaként pedig Líbiát és Irakot említette.

Barrot a maga részéről hangsúlyozta, hogy a háború könnyen destabilizálhatja az egész régiót, ez pedig a migráció növekedéséhez és a terrorizmus újjáéledéséhez vezethet. Fontosnak nevezte továbbá a konfliktus utáni időszakra való felkészülést annak érdekében, hogy garantálják a térség biztonságát.

A tárcavezető úgy vélte továbbá, hogy a katonai eszkaláció "kicsúszott az ellenőrzés alól", és hozzátette: Teheránnak komoly engedményeket kell tennie a háború lezárása érdekében. Mint mondta, politikai megoldásra van szükség, amely lehetővé teszi, hogy a síita állam békében élhessen együtt szomszédaival, és aminek a segítségével az iráni nép maga dönthet a jövőjéről.

Barrot egyúttal kitért Libanonra is, megismételve Emmanuel Macron francia elnök hétfői, a feszültség csökkentésére vonatkozó üzenetét, amelyhez csatlakozott Berlin, London, Róma és Ottawa is.

(MTI)