Háború :: 2026. március 18. 19:59 ::

A donyecki Olekszandrivka elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a donyecki régióban lévő Olekszandrivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1175 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán üzemanyag- és energiainfrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, valamint lőszer- és anyagraktárakat, 21 páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, továbbá 316 repülőgép típusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Nova Kahovkában egy civil életét vesztette. A régióban tíz polgári lakos sebesült meg, utóbbiak közül két nő és két férfi akkor sérült meg, amikor egy pilóta nélküli repülőszerkezet mentőautót támadott, három kiskorú és egy férfi pedig egy olyan személyautó támadásakor, amelyen feltüntették, hogy gyermekeket szállít.

Herszon megye orosz ellenőrzés alá került részének 53 településén mintegy 51 ezer ember maradt.

Krasznodarban lakótelepi házakat ért találat, egy ember életét vesztette, Adigeföldön két gyermek sebesült meg.

A TASZSZ hírügynökség szerdán kiadott, az orosz védelmi minisztérium adataira hivatkozó összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta több mint félezer alkalommal vetettek be ATACMS ballisztikus rakétákat, valamint Storm Shadow és SCALP manőverező repülőgépet. 2023-ban a rakétákból és a "szárnyas rakétákból" 13-at, illetve mintegy 120-at, 2024-ben 220-at, illetve 90-et, tavaly pedig 24-et, illetve 69-et vetett be. Az ukrán fél idén márciusban hét brit Storm Shadow rakétával támadta a brjanszki régiót.

Jevgenyij Nyikiforov vezérőrnagy, az Ukrajnában harcoló orosz Észak csapatcsoportosítás parancsnoka arról tett jelentést Andrej Belouszov védelmi miniszternek, hogy katonái idén az amerikai HIMARS és az MLRS rakétatüzérségi rendszer hét indítóállását semmisítették meg.

(MTI)