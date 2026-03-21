Háború, Külföld :: 2026. március 21. 08:37 ::

Irán hajlandó biztosítani a japán érdekeltségű hájók áthaladását a Hormuzi-szoroson

Irán kész lehetővé tenni a japán érdekeltségű hajók áthaladását a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson, és tárgyalásokat folytat Tokióval a kérdésről - jelentette a Kyodo hírügynökség Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterre hivatkozva.

Aragcsi egy pénteki telefoninterjúban közölte: Teherán nem zárta le a szorost, ugyanakkor korlátozásokat vezetett be azon országok hajóival szemben, amelyek részt vesznek az Irán elleni amerikai-izraeli támadásokban. Hozzátette, Irán kész biztosítani a biztonságos áthaladást olyan országok számára, mint Japán, amennyiben az egyeztet Teheránnal.

A japán külügyi és kereskedelmi tárca, valamint a miniszterelnöki hivatal egyelőre nem kommentálta a hírt. Tokió ugyanakkor jelezte: értékeli az iráni nyilatkozatokat, de még ha a japán hajók áthaladása biztosított is, az energiaárak emelkedése továbbra is fennmaradhat.

Japán kőolajimportjának mintegy 90 százaléka a Közel-Keletről érkezik, döntően a Hormuzi-szoroson keresztül. Az Egyesült Államok és Izrael által február végén indított támadások nyomán kirobbant, immár negyedik hete tartó konfliktus jelentős áremelkedést idézett elő a globális olajpiacon, ami több országot - köztük Japánt - stratégiai tartalékainak felszabadítására késztetett.

Aragcsi elmondta, hogy a hajózási kérdésről egyeztetett Motegi Tosimicu japán külügyminiszterrel, és a tárgyalások folytatódnak, bár részleteket nem közölt. A japán fél a legutóbbi egyeztetésen a szoroson áthaladó valamennyi hajó biztonságának garantálását kérte.

A konfliktus eszkalációja fokozta az aggodalmakat a térség stabilitása és az energiaellátás biztonsága miatt. Irán elutasította az ideiglenes tűzszünetre vonatkozó felhívásokat, és hangsúlyozta: tartós megoldást, biztonsági garanciákat és kártérítést követel.

Közben Washingtonban Donald Trump amerikai elnök csütörtökön tárgyalt Takaicsi Szanae japán miniszterelnökkel, és szövetségeseit arra ösztönözte, hogy hadihajókkal járuljanak hozzá a szoros megnyitásához. A japán kormányfő közölte: tájékoztatta az amerikai elnököt arról, hogy Japán jogi keretei milyen támogatást tesznek lehetővé.

(MTI)