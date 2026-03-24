Súlyos károkat okozott több iráni rakéta Tel-Avivban

Súlyos károkat okozott a keddi iráni rakétatámadás Tel-Avivban: több épület megrongálódott, autók gyulladtak ki. Legalább négy becsapódási helyszínt azonosítottak a városban. Az izraeli mentőszolgálat szerint eddig hat ember sérült meg, mindannyian könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A rendőrség közlése szerint több helyszínen is dolgoznak a kutató-mentő csapatok, miközben a tűzszerészek a fel nem robbant eszközök hatástalanításán dolgoznak. A felvételeken sűrű fekete füst látható egy súlyosan megrongálódott épület mellett, amelynek több emeletét is letépte a robbanás, a környéket pedig törmelék borítja.

Az izraeli hadsereg korábban figyelmeztetett az Iránból indított rakétákra, és közölte, hogy több közép-izraeli helyszínen reagál a becsapódásokra. A hatóságok a rendőrség, a határőrség és a tűzszerész egységek bevonásával igyekeznek biztosítani a területet és kezelni a támadás következményeit.