Háború :: 2026. március 25. 22:09 ::

A donyecki Nikiforivka elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Nikiforivka települést a donyecki régióban az orosz hadsereg - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és 1360 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel drónösszeszerelő műhelyeket és pilóta nélküli repülőgépek indításának helyszíneit, valamint az ukrán energetikai infrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, üzemanyag- lőszer- és anyagraktárakat, egy harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, egy cseh Vampire sorozatverőt, négy irányított légibombát, négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, három HIMARS-rakétát, továbbá 543 repülőgép típusú drónt.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy három nyugat-ukrajnai városban érte orosz csapás az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) épületét. Lebegyev szerint Ivano-Frankivszkban a mentők legkevesebb 16 sebesültet szállítottak el, és két ember halálát erősítették meg, Vinnicjában, ahol a támadott objektumban éppen az ukrán fegyveres erők legfelső parancsnokságának képviselői és külföldi szakértők tartózkodtak, legkevesebb heten súlyos sérüléseket szenvedtek, Ternopilban pedig mintegy 12 SZBU-alkalmazott és három külföldi tiszt vesztette életét.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. Reggel nyolc és 13 óra között 85 repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le az orosz légtérben, köztük tíz Moszkva felé tartott. A fővárosi repülőterek a biztonsági szervekkel egyeztetve indítanak és fogadnak járatokat.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy megakadályozott egy merényletet, amelyet ukrán titkosszolgálatok kíséreltek meg az orosz belügyminisztérium krasznodari egyetemének Novorosszijszkban található kiképzőbázisán. A támadás elkövetésére egy 21 éves helyi lakost telefonos csalással vettek rá; először pénzt csaltak ki tőle, majd olyan személyek vették fel vele a kapcsolatot, akik orosz biztonsági szervek képviselőinek adták ki magukat, azt állítva, hogy az ukrán hadsereg támogatására utalt át pénzt, és a felelősségre vonás elkerülése érdekében követnie kell az utasításaikat. A gyanúsítottat őrizetbe vették.

Az FSZB közölte, hogy őrizetbe vett négy tizenévest, akik a moszkvai régióban ukrán szolgálatok megbízásából "a közlekedési infrastruktúra, a távközlés és a hitel- és pénzügyi rendszer objektumait" gyújtották fel, valamint részt vettek SIM-boxok üzemeltetésében. A gyanúsítottak elmondták: a Telegramon lányokkal ismerkedtek, akiknek a számáról később csalók hívták fel őket, akik orosz bűnüldöző szervek munkatársaiként mutatkoztak be, és terrorizmusellenes harcra hivatkozva, valamint az ellenségnek nyújtott segítségért járó büntetőjogi felelősségre vonással fenyegetőzve rávették őket az együttműködésre.

Emellett az FSZB őrizetbe vett további négy orosz állampolgárt, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében ukrán titkosszolgálatok által csalásokhoz és beszervezéshez használt SIM-boxokat üzemeltettek.

(MTI)