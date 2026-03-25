Háború :: 2026. március 25. 16:23 ::

Irán robotrepülőgépekkel támadta az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót

Az iráni hadsereg szerdán közölte, hogy az ország déli partvidékéről több manőverező robotrepülőgéppel támadta az Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozót, és állítása szerint több el is találta a hadihajót.

Sahram Iráni tengernagy, a haditengerészet parancsnoka figyelmeztetett: "amint ez az ellenséges flotta belép a rakétarendszereink hatótávolságába, hatalmas csapások célpontjává válik". Iráni leszögezte, hogy az iráni haditengerészet folyamatosan figyeli a hadihajót.

Az amerikai hadsereg nem erősítette meg a hírt.

Baker Kalibaf iráni parlamenti elnök ezzel párhuzamosan az X-en azt írta, hogy Irán szorosan nyomon követi az amerikai katonai tevékenységet a térségben, különösen a csapatmozgásokat.

(MTI)