Az iráni hadsereg szerdán közölte, hogy az ország déli partvidékéről több manőverező robotrepülőgéppel támadta az Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozót, és állítása szerint több el is találta a hadihajót.
Sahram Iráni tengernagy, a haditengerészet parancsnoka figyelmeztetett: "amint ez az ellenséges flotta belép a rakétarendszereink hatótávolságába, hatalmas csapások célpontjává válik". Iráni leszögezte, hogy az iráni haditengerészet folyamatosan figyeli a hadihajót.
Az amerikai hadsereg nem erősítette meg a hírt.
Baker Kalibaf iráni parlamenti elnök ezzel párhuzamosan az X-en azt írta, hogy Irán szorosan nyomon követi az amerikai katonai tevékenységet a térségben, különösen a csapatmozgásokat.
