Háború, Külföld :: 2026. március 27. 13:57 ::

Védelmi együttműködésről állapodott meg Ukrajna és Szaúd-Arábia

Védelmi együttműködésről született megállapodás Ukrajna és Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma között - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken szaúd-arábiai látogatása alatt.

"Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökössel tartott találkozónk előtt aláírták a dokumentumot, amely megalapozza a további szerződéseket, a technológiai együttműködést és a befektetéseket, valamint erősíti Ukrajna nemzetközi szerepét mint védelmi támogatást biztosító állam" - emelte ki az államfő. Hozzátette, hogy Ukrajna kész megosztani szakértelmét és rendszereit Szaúd-Arábiával, és együttműködni az emberi életek védelmének erősítésért.

"Az ukránok immár ötödik éve küzdenek ugyanazokkal a ballisztikus és drónos terrortámadásokkal szemben, amelyeket most az iráni rezsim hajt végre a Közel-Keleten és az öböl térségében. Szaúd-Arábiának pedig vannak olyan erőforrásai, amelyek iránt Ukrajna érdeklődik. Ez az együttműködés kölcsönösen előnyös lehet" - mutatott rá Zelenszkij.

Az elnök hozzátette, hogy tárgyaltak a Közel-Kelet és az Öböl térségének általános helyzetéről, az iráni rezsim Oroszország általi támogatásáról, az üzemanyagpiacok alakulásáról, valamint a lehetséges energetikai együttműködésről is.

(MTI)