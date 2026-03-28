Háború :: 2026. március 28. 12:02 ::

Szülészet bombázása itt, gyermekáldozat ott - még a nagyszemű kiskutyák bevetése hiányzik a mai háborús propagandából

Orosz légitámadás ért szombatra virradóra egy szülészetet a dél-ukrajnai Odesszában, egy ember meghalt, 11-en pedig - köztük egy gyerek - megsebesült - jelentette be Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatásának vezetője.

Támadás érte az Ukrajna középső részén lévő Krivij Rih térségét is, ahol Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó szerint ketten meghaltak, további két ember pedig megsebesült.

Zelenszkij "kész" a háromoldalú megbeszélésekre

Pénteken Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök azt mondta, Kijev kész a háromoldalú megbeszélésekre az Egyesült Államokkal és Oroszországgal. Az államfő, akit az Interfax ukrán hírügynökség idézett, hozzátette, hogy jóllehet kormánya kész bárhol tárgyalni, a közel-keleti helyzetre való tekintettel az amerikai delegáció nem szívesen utazna külföldre és vélhetően az Egyesült Államokon belül képzeli el a megbeszéléseket.

A legutóbbi háromoldalú egyeztetést februárban tartották Genfben, előtte pedig a küldöttségek január végén ültek asztalhoz, Abu-Dzabiban.

Gyermekáldozata is van a jaroszlavi ukrán támadásnak

Ukrán dróntámadás érte szombatra virradóra az orosz-ukrán határtól több mint 700 kilométerre található, oroszországi Jaroszlavl városát, egy gyerek meghalt - közölte a város kormányzója.

A Telegramon közzétett tájékoztatásában Mihail Jevrajev elmondta, hogy a gyerek szülei megsebesültek, valamint hozzátette, hogy a támadás több lakóházat is megrongált.

Az orosz védelmi tárca szombaton közzétett összesítése szerint a légvédelem összesen 155 ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán, a többi között a moszkvai régió fölött is.

(MTI nyomán)