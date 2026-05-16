Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.
A fideszes politikus szombaton Facebook-oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta.
Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert "tönkretették" az országot.
Másnap Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai, nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel.
Pénteken Magyar Péter azt írta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forintos végkielégítését.
(MTI)