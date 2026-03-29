2026. március 29. 22:47

A harkivi Kivsarivka elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a Harkiv megyei Kivsarivka települést az orosz hadsereg - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szombaton a donyecki régióbeli Bruszivka bevételéről tett bejelentést.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, és több mint 1200 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több repülőteret, valamint az ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, pilóta nélküli repülőgépek indításának helyszíneit, Flamingo manőverező robotrepülőgépek egy raktárát, lőszer- és anyagraktárakat, három harckocsit és 15 egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai Paladin önjáró 155 milliméteres löveget, 13 irányított légibombát, továbbá 345 repülőgép típusú drónt.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy orosz támadás érte a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyében lévő Sztarokosztyantyiniv légibázist, amelyről F-16-os, Mirage és Szu-27-es repülőgépek szállnak fel. Lebegyev szerint csapás érte a reptér föld alatti infrastruktúráját, beleértve a boltíves raktárakat és a légi irányítás egy megerősített bunkerét, a helyszínre pedig mintegy tíz mentőautó és egy mentőhelikopter érkezett. Beszámolt egy, a Zsitomir megyei Ozerne község közelében lévő repülőteret ért csapástól is, ahol a Robert "Magyar" Brovdi parancsnoksága alatt álló "Magyar Madarai" elnevezésű ukrán drónalakulat irányítóit képezték ki, és Mirage harci gépeket állomásoztattak.

Brovdit a hét végén távollétében, terrortámadás címén életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte az orosz nyugati körzeti katonai bíróság, miután Kurszk megyében egy általa pilóta nélküli repülőszerkezetekkel elaknásított úton aknára futott a Pervij Kanal orosz televízió forgatócsoportja. Anna Prokofjeva riporter életét vesztette, Dmitrij Volkov operatőr és a stáb három kísérője pedig megsebesült.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Tucatszámra lőttek le Moszkva és Szentpétervár felé tartó pilóta nélküli repülőszerkezeteket is. A leningrádi régióban az uszty-lugai balti-tengeri kikötő területén ismét tűz ütött ki, a szamarai régióban lévő Togliattiban támadás ért egy meg nem nevezett üzemet.

A Kurszk megyei Volokonsz községben egy civil életét vesztette, egy másik pedig megsebesült, amikor kinyitottak egy robbanószerkezetet tartalmazó dobozt. A Belgorod megyei Krasznij Oktyabr településen egy helyi lakos sebesült meg dróncsapás következtében.

(MTI)