Háború :: 2026. március 30. 18:36 ::

"Putyin-dicséret" miatt tartóztattak le egy ukrán minisztert

Orosz propaganda terjesztésének gyanújával tartóztattak le egy ukrán minisztert, aki többek között dicsérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Telegram-csatornáján.

A kijevi kulturális minisztérium egyik főosztályvezetőjét azután vette őrizetbe az SZBU, hogy megvádolták azzal, hogy igazolta az Ukrajna elleni orosz agressziót. Azzal is vádolják, hogy álhíreket terjesztett az ukrán védelmi erőkről és a frontvonalon uralkodó hadműveleti helyzetről.

Amennyiben bűnösnek találják a nőt, akár nyolc év börtönbüntetésre is számíthat.