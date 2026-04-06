2026. április 6. 19:57

Megsorozta egy kicsit a terrorállamot Irán

Holtan emeltek ki négy embert az izraeli Haifán egy iráni rakétatámadásban összeomlott ház romjai alól - jelentette a helyi a tűzoltóság.

A biztonsági erők hétfőre virradóra, illetve hétfőn kiemelték mind a négy, a helyszínen eltűnt személyt holttestét a romok közül. Délután a mentők eljutottak a korábban már megtalált idős házaspár fiához, és annak harmincöt év körüli, külföldi állampolgárságú partneréhez is.

A négytagú, a támadásban elhunyt család feltehetően a lépcsőházban próbált menedéket keresni, és a beton maga alá temette őket. Az izraeli hadsereg szerint a Haifát eltaláló és az épület összeomlását okozó rakéta nem robbant fel a levegőben, elfogása nem sikerült. A darabjaira esett rakéta egy része a hatemeletes épületbe csapódott, és annak összeomlását okozta.

A közvetlen becsapódás következtében az alsó három szint teljesen megsemmisült. A halálos áldozatok az épület első és második emeletén laktak, a légiriadó idején az alsó szinten tartózkodtak.

A rendőrség és a hátországvédelmi parancsnokság szerint a rakéta ugyan eltalálta az épületet, de nem robbant fel, és csak a mentési munkálatok befejezése után fogják hatástalanítani, mivel jelenleg nem jelent veszélyt.

A városban vasárnap este omlott össze egy épület, miután egy Iránból indított, nehéz robbanófejjel ellátott ballisztikus rakéta közvetlenül eltalálta.

A halálos áldozatokon kívül az épületben rsúlyosan megsérült egy nyolcvankét éves férfi, hetvenhét éves felesége pedig könnyű-közepes sérüléseket szenvedett. Egy nő és egy csecsemő könnyebben sebesült meg.

Éjszaka és hétfő reggel is folytatódtak az iráni rakétatámadások Izrael északi, középső és déli részei ellen. Hétfő reggel egy nő közepesen súlyos-súlyos sérüléseket szenvedett a központi térségre indított rakéta nyomán.

Hétfő reggel főként Tel-Avivban és a közeli Petah Tikván okozott károkat egy iráni kazettás rakéta. Egy ember könnyebben megsérült Petah Tikvában, további három pedig könnyebben megsebesült Tel-Avivban.

Az egyik tel-avivi becsapódás következtében infrastrukturális károk keletkeztek, és víz árasztotta el az egyik utcát, valamint megsérült egy iskola, de onnan sérültekről nem érkezett jelentés.

Két további helyszínen tűz ütött ki Tel-Aviv központjában, és járművek gyulladtak ki Petah Tikván is. Kirjat Onóban egy kereskedelmi épület teteje megsérült. Összesen húsz becsapódási helyszínt azonosítottak a központi térségben a hétfő reggeli egyik kazettás rakéta nyomán.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a légierő az elmúlt napokban Libanonban több helyen olyan indítóállásokat és fegyverraktárakat támadott, amelyeket civil épületekben és infrastruktúrában rejtettek el.

(MTI nyomán)