2026. április 12. 15:55

Tűzszünetsértéssel vádolják az ukránokat az oroszok

Több alkalommal megsértette az ukrán fél az ortodox húsvét alkalmából meghirdetett tűzszünetet - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz elnök parancsának megfelelően az összes, a "különleges hadművelet" övezetében harcoló orosz csapatcsoportosítás április 11-én moszkvai idő szerinti 16.00 órától szigorúan betartotta a tűzszünetet, és a korábban elfoglalt vonalakon és állásokban maradt. A beszámoló értelmében az ukrán erők ezzel szemben Dnyipropetrovszk megyében éjszaka három alkalommal támadták az orosz állásokat Pokrovszk térségéből, kétszer Haj és Otradne települések irányában, de az összes támadást visszaverték. Szumi megyéből három meghiúsított támadási kísérletről számolt be a hadijelentés, egyről Kindrativka, kettőről Nova Szics körül, valamint egy meghiúsított támadásról a donyecki régióban lévő a Kaleniki település könyékéről

A minisztérium szerint az ukrán fél április 11-én 16 óra és április 12-én 8 óra között összesen 1971 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást. A beszámoló szerint az ukrán alakulatok két repülőgéptípusú pilóta nélküli légi járművet vetettek be a Kurszk és Belgorod megye területén. A támadás következtében civilek sebesültek meg, köztük egy gyermek. Ezen kívül 258 alkalommal lőtték meg sorozatvetőkkel, tüzérségi lövegekkel, tankokkal és aknavetőkkel a határmenti területeket és az orosz állásokat, 1329 támadást hajtottak végre FPV-drónokkal, 375 alkalommal dobtak le lőszereket, köztük 67 alkalommal oktokopter típusú és 15 alkalommal pedig repülőgép típusú drónokról.

Az orosz hadijelentés szerint a "különleges hadművelet övezetében 1145 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagraktárt, 16 páncélozott harcjárművet, hat irányított légibombát, továbbá 134 repülőgép típusú drónt.

A hadijelentés közlését követően Belgorod megye kormányzója bejelentette, hogy Sebekino településen tüzérségi találat következtében életét vesztette egy házaspár.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország a húsvéti fegyvernyugvás lejártát követően mindaddig folytatni fogja a "különleges hadműveletet" Ukrajnában, amíg el nem éri a kitűzött céljait. Hangsúlyozta, hogy Moszkva "tartós békét" akar, és "már ma" készen áll rá, de a béke szerinte csak akkor jöhet el, "ha biztosítjuk érdekeinket".

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnöknek meg kell hoznia "azokat a jól ismert döntéseket".

(MTI nyomán)