Háború :: 2026. május 1. 08:48 ::

Újabb dróncsapást mértek az ukránok az oroszországi Tuapsze kikötőjére

Újabb dróncsapás - a héten már a negyedik - érte az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötőt, a támadás tüzet okozott, de senki nem sérült meg - közölték helyi tisztviselők péntek kora reggel.

A krasznodari régió főparancsnoksága a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy 128 tűzoltót és 41 járművet vetettek be a tűz oltására.

A térségben kedd óta rendkívüli állapot van érvényben, amikor egy támadás hatalmas tüzet okozott a helyi olajfinomítóban, amelynek nyomán leállt annak termelése, és olaj került a part menti vizekbe. A finomítóban a tüzet csütörtök reggelre eloltották.

A hatóságok közlése szerint csütörtökön mentőalakulatokat vezényeltek a part öt újabb, olajjal szennyezett szakaszának megtisztítására. Összességében 12 600 köbméter szennyezett anyagot takarítottak el Tuapszében - közölték.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) a támadás után azt tanácsolta a lakosoknak, hogy a levegőben megemelkedett benzolszint miatt korlátozzák a szabadban töltött időt, és tartsák zárva az ablakokat.

Csütörtökön a helyi egészségügyi hatóság felhívta a lakosság figyelmét, hogy kizárólag palackozott vizet használjanak, kerüljék a csapvíz és a természetes forrásokból származó víz fogyasztását. A májusi ünnepi rendezvényeket lemondták.

(MTI)