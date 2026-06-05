Háború :: 2026. június 5. 19:22 ::

Nem védték meg a nemzetközi vizek a szankciózott tankert

Az amerikai haderő egy szankció alá tartozó olajszállító tankert foglalt le az Indiai-óceánon - közölte a térségért felelős amerikai katonai parancsnokság pénteken.

Az Indiai- és Csendes-óceáni Parancsokság (Indopacom) bejelentése szerint az MT DAVINA motorhajót vonták intézkedés alá nemzetközi vizeken, egyebek mellett azzal az indoklással, hogy tevékenységével Iránt segítette.

"A nemzetközi vizek nem jelenthetnek védelmet szankció alá tartozó szereplőknek" - olvasható a közleményben.

Ezzel egy időben az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (Centcom) azt közölte, hogy újabb hajókat fordított vissza az iráni kikötőkre érvényes blokád alapján. A bejelentés szerint péntekig már 129 kereskedelmi hajót akadályoztak meg abban, hogy elérje Iránt vagy onnan kihajózzon. Az összesítés alapján emellett hat hajót erővel kényszerítettek megállásra, mert nem működött együtt, valamint 36 segélyszállító tengerjárót átengedtek a zárlat vonalán.

A Centcom egyben cáfolta azt a pénteki teheráni állítást, miszerint az iráni haditengerészet drónokkal és rakétákkal támadott amerikai hadihajókat.

Az iráni felső vezetés hétfőn azt hangoztatta, hogy az ország fegyveres erőinek "fogytán a türelmük" az amerikai katonai blokádot érintően, valamint azt is állította, hogy a Hormuzi-szorost ellenőrzése alatt tartja.

(MTI)