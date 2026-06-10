Háború :: 2026. június 10. 10:05 ::

Folytatják a gyilkolászást a Tisza-kedvencek Libanonban és a Gázai övezetben

Az izraeli hadsereg (IDF) likvidálta a Hamász pénzügyi vezetőjét a Gázai övezetben, miközben folytatódnak a Hezbollah elleni támadások Dél-Libanonban - jelentette az IDF katonai szóvivője szerdán.

Az IDF likvidálta Hadr Dzsamaszit, a Hamász gázai övezetbeli pénzátutalási hálózatának vezetőjét - közölte közös nyilatkozatában az IDF és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat. A szerdán nyilvánosságra hozott, két nappal ezelőtt végrehajtott gázai csapásban szintén megölték Dzsamaszi helyettesét, Mohamed Harazint.

Az IDF közleménye szerint a háború során ők ketten több tízmillió dollár értékben hajtottak végre pénzátutalásokat a szervezet katonai szárnya számára. Ezekből a forrásokból tudott a Hamász továbbra is fizetést biztosítani aktivistáinak, hogy folytassák és végrehajtsák az izraeli hadsereg és az "izraeli civilek" elleni támadásokat.

Az IDF közölte, hogy az elmúlt napon tovább folytatta támadásait Dél-Libanonban. Türosz tengerparti dél-libanoni városban hat "terroristainfrastruktúrát" semmisítettek meg, köztük egy olyan létesítményt, amelyből a robbanóanyaggal felszerelt drónokat indították.

Az IDF arab nyelvű szóvivője evakuálási figyelmeztetést adott ki három dél-libanoni falu lakói számára szerda reggel. Közleménye szerint a Hezbollah megsértette a tűzszüneti megállapodást, ezért a hadsereg erőteljes műveleteket fog végrehajtani ezekben a térségekben.

Az ott élőket felszólították, hogy azonnal hagyják el otthonukat, és a falvaktól legalább egy kilométer távolságra, a lakatlan területeken tartózkodjanak.

(MTI nyomán)