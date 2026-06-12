Háború, Külföld :: 2026. június 12. 15:59 ::

Az ukrán hadsereg csapást mért Oroszországban két tatárföldi olajfinomítóra és egy szamarai kaucsukgyárra

Az ukrán erők az éjjel csapást mértek két tatárföldi olajfinomítóra, a szamarai területen található egyik kaucsukgyárra, valamint az orosz erők parancsnoki pontjaira az ideiglenesen megszállt ukrán területeken - közölte az ukrán vezérkar pénteken a Facebookon.

A közlemény szerint a Nyizsnyekamszk városában található két olajfinomítóban tűz keletkezett.

A vezérkar közölte, hogy a TANEKO olajfinomító-komplexum Oroszország egyik legnagyobb olajfeldolgozó üzeme, amelynek tervezett feldolgozási kapacitása évente több mint 16 millió tonna kőolaj. A komplexum üzemanyag- és kenőanyag-termékek széles skáláját állítja elő, köztük dízelt, repülőgép-üzemanyagot és más kőolajtermékeket. Arról is beszámoltak, hogy a TAIF-NK egy olajfinomító komplexum, ahol a nyersolaj rendkívül nagy részét hasznos termékekké alakítják át, a nehéz maradékok feldolgozására szolgáló új üzemrész beindítása után ez az arány meghaladja majd a 95 százalékot.

"A vállalat nagy kéntartalmú nehézolajat és gázkondenzátumot dolgoz fel. Az üzem termékei több kulcsfontosságú szegmens között oszlanak meg a tömeges üzemanyagoktól kezdve a petrolkémiai ipar és a katonai szükségletek speciális alapanyagaiig" - áll a közleményben.

A vezérkar magyarázata szerint a szamarai régióbeli Togliattiban működő kaucsukgyárra azért mértek csapást, mert termékeit egyebek mellett taktikai és ballisztikus rakéták szilárd hajtóanyagának, valamint műanyaggyártáshoz és magas oktánszámú benzinadalékok előállításához használják fel. A kombinát területén bekövetkezett találatokat és a tüzet szintén megerősítették.

Emellett találatok érték az orosz csapatok megfigyelő- és parancsnoki pontjait az oroszországi Kurszki területen található Obesztyi és Iszkra, valamint a Herszoni területen fekvő Marinszke térségében. Csapásokat mértek továbbá Donyeck megyében az ellenség vezetési pontjaira, valamint egy orosz hírközlési csomópontra.

Az ukrán katonák csapást mértek az orosz erők egyik összevonási körzetére is a Zaporizzsjai területen, Novopetrivka közelében található Vosztocsnij gyakorlótéren. Találat ért még egy tábori tüzérségi lőszerraktárt a luhanszki régióban és egy logisztikai raktárt a Donyeck megyei Mariupolban.

Az ukrán haditengerészet arról számolt be, hogy egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétával csapást mértek az orosz fekete-tengeri flotta egyik katonai létesítményére a megszállt Szevasztopolban. "A csapás következtében megsemmisültek az orosz flotta fegyver- és haditechnikai tárolóhelyei. Az ellenség katonai potenciáljának következetes megsemmisítése megfosztja őt a tengeri támadó műveletek végrehajtásának lehetőségétől, és megnehezíti terveinek megvalósítását" - írták a közleményben.

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője egy tévéműsorban kijelentette: annak köszönhetően, hogy az ukrán erők csapásokat mérnek az oroszok logisztikai infrastruktúrájára, különösen a hidakra, csökkent az orosz rohamok intenzitása. Hozzátette, hogy nemcsak a Krím félszigeten lévő Csonhari hídról van szó, hanem az észak-krími csatornán átívelő hidak, valamint az oroszországi Taganrogból a Krímbe vezető út hídjai elleni csapásokról is. Szavai szerint viszont az sem zárható ki, hogy az aktivitás csökkenése azzal függ össze, hogy az ellenség bizonyos szakaszokon erőket halmoz fel.

Az Oroszország által megszállt Krímben megnövekedett a kereslet az alapvető élelmiszerek iránt, aminek következtében az üzletláncokból kezd eltűnni a só, a cukor, egyes gabonafélék és a liszt. Erről Denisz Csisztyikov, az ukrán elnök krími állandó képviseletének helyettes vezetője beszélt az Eszpreszo televízió adásában. Az áruhiány oda vezetett, hogy az üzletláncoknak azt javasolták, korlátozzák az említett termékek egy személy részére történő értékesítését" - tette hozzá.

Oleh Hrihorov, az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzója közölte, hogy az orosz csapatok reggel Szumi városát nagy hatótávolságú tüzérségi fegyverekkel támadták, hat ember megsebesült, és a város keleti részén nyolc becsapódást rögzítettek.

A déli odesszai régióban egy orosz rakéta egy lakóövezetet talált el, három ház leégett, ketten pedig repeszsérüléseket szenvedtek. A szomszédos Mikolajiv megyében az ügyészi hivatal közlése szerint négyre nőtt az orosz dróntámadás civil sebesültjeinek száma.

(MTI)