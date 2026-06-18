Háború :: 2026. június 18. 06:46 ::

Robbanások Kijevben, ukrán drón talált el egy lakóépületet egy Moszkva közeli településen

Oroszország rakétákkal támadta Kijevet, néhány ukrán drón pedig eljutott Moszkváig, egyikük az orosz főváros közelében lévő egyik településen eltalált egy lakóházat csütörtök reggel.

Helyszíni beszámolók szerint több robbanást lehetet hallani Kijevben, miközben az északkelet-ukrajnai Szumi város hatóságai arról számoltak be, hogy egy ember meghalt egy orosz dróntámadásban. Csütörtök reggel óta légiriadó van érvényben Ukrajna területének nagy részén.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai adminisztráció vezetőjének Telegram-bejegyzése szerint "az ellenség ballisztikus rakétákkal támadta az ukrán fővárost".

A Kijev elleni támadás a második ezen a héten, és akkor történt, amikor a G7 franciaországi csúcsértekezletén Volodimir Zelenszkij partnereivel egyeztetve fokozni próbálta a nyomást Oroszországra, hogy üljön le tárgyalni a négy éve tartó háború lezárásáról.

Eközben csütörtök reggel az orosz fővároshoz közeli Zsukovszkban ukrán drón eltalált egy többemeletes lakóépületet, kisebb károkat okozva. Sérültje nem volt az esetnek a hivatalos orosz bejelentés szerint.

(MTI nyomán)