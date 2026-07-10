Háború :: 2026. július 10. 09:16 ::

Netanjahu Trump elleni állítólagos merénylettervvel próbálja szinten tartani az iráni háborút

Izrael hírszerzési információt adott át az Egyesült Államoknak arról, hogy Irán merényletet készít elő Donald Trump amerikai elnök ellen – jelentette pénteken az izraeli média a The Wall Street Journal és a CNN bennfentes forrásokra hivatkozó értesülései alapján.



Fotó: Jabin Botsford/The Washington Post

A CNN egyik forrása szerint a figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak.

pic.twitter.com/0Z6D7kQdy8 Israel shared intelligence with the US that Iran had devised a new plan to assassinate President Donald Trump, two sources familiar with the matter told CNN. https://t.co/J2RihsCuXa July 10, 2026

Más amerikai tisztségviselők ugyanakkor azt valószínűsítették, hogy az izraeli "figyelmeztetés" célja az lehetett, hogy befolyásolja Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról. Az értesülések nem ismertették az állítólagos iráni merényletterv részleteit.

Irán 2020 óta, vagyis azóta, hogy az Egyesült Államok megölte Kászem Szolejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda eliterőinek parancsnokát, nyilvánosan is hangoztatja Donald Trump meggyilkolásának szándékát.

A The Wall Street Journal szerint az amerikai elnök halálát követelő felhívások Ali Hamenei amerikai-izraeli légicsapásban meggyilkolt legfőbb vezető gyászmegemlékezéseken is hangsúlyosan megjelentek.

Trump a héten ismét utalt az őt fenyegető állítólagos veszélyre.

"Meg akarják ölni az Egyesült Államok vezetőjét, engem. Minden listájukon rajta vagyok. Eddig talán szerencsém volt, de lehet, hogy ez nem tart örökké" – mondta az amerikai elnök.





Trump says he doesn't care that he's at the top of the list because he's just doing his job.



"I'm number one on Iran's kill list."



"It's a… President Trump warns that Iran has an active assassination plot targeting him and says he is now the number one target on its kill list.Trump says he doesn't care that he's at the top of the list because he's just doing his job."I'm number one on Iran's kill list.""It's a… pic.twitter.com/73Ut2JXSE8 July 8, 2026

A CNN egy másik amerikai forrása szerint jelenleg diplomáciai erőfeszítések folynak az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhítésére. A forrás szerint az amerikai katonai csapásokat szándékosan korlátozott mértékben hajtják végre, hogy elkerüljék a további eszkalációt, és teret adjanak a diplomáciának.

(MTI nyomán)