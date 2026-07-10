Külföld :: 2026. július 10. 08:47 ::

Kolumbiai gerillák drónokkal támadtak egy repülőtérre

Kolumbia északkeleti részén a gerillák robbanótöltettel felszerelt drónokkal támadtak egy repülőtérre helyi idő szerint csütörtökön, a hadsereg közlése szerint három ember megsebesült.

A tájékoztatás szerint a Tibú repülőtere elleni támadást a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) gerillái hajtották végre a Venezuelával határos Catatumbo régióban, ahol heves összecsapások zajlanak az egymással vetélkedő lázadószervezetek között.

"Három alkalmazott megsebesült a lökéshullámtól" - közölte a kolumbiai hadsereg az X-en, és harckocsikat vezényelt Tibúba. A repülőtéri infrastruktúrában is károk keletkeztek - írták.

Kolumbiában a fegyveres csoportok egyre gyakrabban használnak robbanótöltettel felszerelt drónokat a rendfenntartó erők és a civilek elleni támadásokhoz. A Venezuelával határos térségben az ELN lázadói és a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) egykori harcosaiból álló fegyveresek halálos küzdelmet vívnak az illegális kokatermesztés feletti ellenőrzésért.

A koka a kokain fő összetevője, amelynek Kolumbia a világ legnagyobb termelője.

Tavaly év eleje óta ezek az összecsapások több mint száz halálos áldozatot követeltek, és több tízezer embert kényszerítettek menekülésre.

(MTI)